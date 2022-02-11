Не знаю, зачем россиянам хлопоты под названием "Украина", – Данилов о вероятном вторжении

Алексей Данилов прокомментировал угрозу вторжения России на территорию Украины. Он в очередной раз подчеркнул, что "нам чужое не нужно, но свою мы отдавать не будем".

Чиновник отметил, что агрессор это хорошо знает, ведь знаком с позицией наших граждан. Об этом секретарь СНБО сообщил во время состоявшегося 11 февраля брифинга, информирует 24 канал.

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Не понятно, зачем россиянам эти хлопоты под названием "Украина". Мы будем воевать за свое. Мы находимся на своей земле, не забираем территорию России. За все времена существования нашей страны мы ни разу не нападали, но свое некому отдавать не будем,

– подчеркнул Алексей Данилов.

Он подчеркнул: "Наши военные: мужчины и женщины будут защищать наше государство. Сил и средств более чем достаточно. На сегодняшний день и благодаря той помощи, которую мы получаем от наших партнеров".

Украина готова дать отпор России

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит, что Россия может пойти в наступление.

Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

Алексей Данилов заявил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Политик подчеркнул, что вооруженные силы готовы дать отпор врагу.

Брифинг Алексея Данилова по итогам СНБО: смотрите видео