"Не знал" о 37 миллионах : в декларации должностного лица НАПК выявило несоответствие состояния

Специалисты из НАПК выявили факт незаконного обогащения в декларации украинского чиновника. Говорится об эсн-ачальнике управления северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области.

Пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сообщила: на протяжении нескольких лет чиновник отмечал в декларации, что имеет более 7 миллионов гривен. При этом он не указывал накопления жены.

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Однако во время полной проверки в НАПК обнаружили: жена чиновника заняла третьему лицу 1,6 миллиона долларов США. Эта сумма превышает сохранения семьи в почти 7 раз.

Сам чиновник отметил, что не знал об этих деньгах. Именно поэтому и не указал их в декларации. Однако у нотариуса обнаружили заявление, которое подписал декларант. В документе говорится, что он дает согласие, чтобы его жена заняла 1,6 миллиона долларов.

Более того, в заявлении указано: займ соответствует общему интересу супругов.

Впоследствии чиновник пытался объяснить, что жена якобы получала деньги от отца. По словам декларанта, именно это позволило ей накопить такую ​​сумму.

Однако, согласно данным из Государственного реестра налогоплательщиков, доходы отца на протяжении 1998 – 2019 годов составляли около 4 тысяч гривен.

НАПК выявило признаки незаконного обогащения в декларации должностного лица: несоответствие состояния составляет 37,5 миллиона гривен,

– говорится в сообщении.

Все данные уже передали в Офис генпрокурора.

Чиновнице из Харькова подарили миллионы

В своей декларации директор Департамента культуры и туризма Харьковской области Людмила Терещенко внесла необычные правки.

В частности, чиновница отметила, что ей подарили 3 миллиона гривен.

Кроме того, Терещенко очень повезло: ей продали квартиру по цене 2 396 гривен за квадратный метр.

Публикация НАПК:

НАПК выявило признаки незаконного обогащения в декларации должностного лица: несоответствие состояния составляет 37,5 миллиона гривен.

Во время полной проверки декларации бывшего начальника Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области НАПК выявило признаки незаконного обогащения. Разница между приобретенными активами и законным доходом составила более 37,5 миллиона гривен.

Чиновник несколько лет подряд указывал в декларации, что владеет более 7 миллионов гривен. Накопление жены ни в одной из деклараций указаны не были.

Во время полной проверки декларации НАПК выявило, что жена чиновника предоставила валютный заем третьему лицу в размере, превышающем сохранение семьи в почти 7 раз – 1,6 миллиона долларов США (около 45 миллионов гривен на момент заключения договора).

Декларант отметил, что не знал об этих средствах, поэтому и не указывал их в декларации.

Зато во время проверки было выявлено заверенное нотариусом заявление, которое подписал декларант, где он дает согласие жене на передачу в заем 1,6 миллиона долларов. В заявлении утверждается, что этот займ был предварительно обсужден и соответствует их общим интересам.

Также в объяснениях чиновник добавил, что жена несколько лет подряд получала деньги от своего отца и накопила эту сумму. Однако, согласно данным Государственного реестра налогоплательщиков, официальный доход отца с 1998 года по 2019 год составил всего около 4 тысяч гривен.

Материалы собраны во время полной проверки уже переданы в Офис Генерального прокурора.

Справка: за незаконное обогащение предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.