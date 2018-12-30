Не нужно нанимать отряды, чтобы охранять Киево-Печерскую лавру, – Аваков

Нет необходимости нанимать отряды, чтобы охранять Киево-Печерскую лавру или еще какой-то храм. Украинские правоохранители будут пресекать любые попытки применить силовые варианты для разжигания вражды на религиозной почве.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Мы никому не позволим применять силовые варианты. Не надо нанимать отряды, чтобы охранять Лавру или какой-то храм, отряды с каждой из сторон мы будем разоружать, а все силовые попытки будем жестко прекращать,

– заявил министр.

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Аваков добавил, что "эту ситуацию уже проходили" 14 октября, когда Вселенский патриарх объявил, что Украинской православной церкви предоставят автокефалию.

Я вынужден был приглашать к себе иерархов обеих церквей, говорить с ними прямо, предупреждать. Вынужден был приглашать Новинского и еще отдельных политиков и говорить в глаза: "Дорогие друзья, прекратите нанимать людей, как вы говорите, для охраны храмов, прекратите созывать "титушек",

– сказал министр.

Аваков добавил, что они "обещали, что не будут", однако были те, кто пытался устраивать провокации. Всех их, а это около 100 человек, задержали и пригласили в райотдел полиции.

"То же самое можно сказать и праворадикалам. Я никому не позволю вмешиваться в междуприходные отношения и искать здесь поводы для дестабилизации", – подчеркнул глава МВД.

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Напомним, после появления Православной церкви Украины храмы УПЦ Московского патриархата начали добровольно переходить под ее юрисдикцию. Те же храмы УПЦ МП, которые пожелали этого не делать, согласно Закону Украины, должны в течение 3 месяцев переименоваться в Русскую Православную Церковь. Такая ситуация не нравится стороне УПЦ МП, поэтому в связи с этим СБУ разоблачила уже не одну попытку осуществить провокации, в том числе на территории Киево-Печерской лавры.