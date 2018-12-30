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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Не треба наймати загони, щоб охороняти Києво-Печерську лавру, – Аваков

      582 Читать новость на русском
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / 24 канал

      Немає необхідності наймати загони, щоб охороняти Києво-Печерську лавру або ще якийсь храм. Українські правоохоронці припинятимуть будь-які спроби застосувати силові варіанти для розпалювання ворожнечі на релігійному ґрунті.

      Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

      Ми нікому не дозволимо застосовувати силові варіанти. Не треба наймати загони, щоб охороняти Лавру або якийсь храм, загони з кожної зі сторін ми роззброюватимемо, а всі силові спроби жорстко припинятимемо,
      – заявив міністр.

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      Аваков додав, що "цю ситуацію вже проходили" 14 жовтня, коли Вселенський патріарх оголосив, що Українській православній церкві нададуть автокефалію.

      Я змушений був запрошувати до себе ієрархів обох церков, говорити з ними прямо, попереджати. Змушений був запрошувати Новинського і ще окремих політиків і говорити в очі: "Дорогі друзі, припиніть наймати людей, як ви говорите, для охорони храмів, припиніть скликати "тітушок",
      – сказав міністр.

      Аваков додав, що вони "обіцяли, що не будуть", проте були ті, намагався влаштовувати провокації. Усіх їх, а це близько 100 осіб, затримали і запросили до райвідділу поліції.

      "Те саме можна сказати і праворадикалам. Я нікому не дозволю втручатися в міжпарафіальні відносини і шукати тут приводів для дестабілізації", – наголосив очільник МВС.

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      Нагадаємо, після появи Православної церкви України храми УПЦ Московського патріархату почали добровільно переходити під її юрисдикцію. Ті ж храми УПЦ МП, які на забажали цього зробити, згідно із законом України, повинні протягом 3 місяців перейменуватися на Російську православну церкву. Така ситуація не подобається стороні УПЦ МП, тож у зв’язку з цим СБУ викрила вже не одну спробу здійснити провокації, зокрема на території Києво-Печерської лаври.

      Теги: Новини політики Новини України Релігія УПЦ МП Православна церква України Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Поліція Вадим Новинський
      Джерело: 24 Канал
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