Не треба наймати загони, щоб охороняти Києво-Печерську лавру, – Аваков

Немає необхідності наймати загони, щоб охороняти Києво-Печерську лавру або ще якийсь храм. Українські правоохоронці припинятимуть будь-які спроби застосувати силові варіанти для розпалювання ворожнечі на релігійному ґрунті.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Ми нікому не дозволимо застосовувати силові варіанти. Не треба наймати загони, щоб охороняти Лавру або якийсь храм, загони з кожної зі сторін ми роззброюватимемо, а всі силові спроби жорстко припинятимемо,

– заявив міністр.

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Аваков додав, що "цю ситуацію вже проходили" 14 жовтня, коли Вселенський патріарх оголосив, що Українській православній церкві нададуть автокефалію.

Я змушений був запрошувати до себе ієрархів обох церков, говорити з ними прямо, попереджати. Змушений був запрошувати Новинського і ще окремих політиків і говорити в очі: "Дорогі друзі, припиніть наймати людей, як ви говорите, для охорони храмів, припиніть скликати "тітушок",

– сказав міністр.

Аваков додав, що вони "обіцяли, що не будуть", проте були ті, намагався влаштовувати провокації. Усіх їх, а це близько 100 осіб, затримали і запросили до райвідділу поліції.

"Те саме можна сказати і праворадикалам. Я нікому не дозволю втручатися в міжпарафіальні відносини і шукати тут приводів для дестабілізації", – наголосив очільник МВС.

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Нагадаємо, після появи Православної церкви України храми УПЦ Московського патріархату почали добровільно переходити під її юрисдикцію. Ті ж храми УПЦ МП, які на забажали цього зробити, згідно із законом України, повинні протягом 3 місяців перейменуватися на Російську православну церкву. Така ситуація не подобається стороні УПЦ МП, тож у зв’язку з цим СБУ викрила вже не одну спробу здійснити провокації, зокрема на території Києво-Печерської лаври.