Не видно стратегии: журналист назвал провалы и достижения правительства Гончарука

О достижениях и провалах правительства Алексея Гончарука, программе МВФ и допросе Петра Порошенко в ГБР – в эфире 24 канала рассказал журналист Евгений Будерацкий.

О достижениях и провалах правительства

Люди учатся, и трудно оценивать, что за эти пять месяцев изменилось. Это не тот период, за который нельзя оценивать.

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Но за полгода мы видим укрепление гривны, это благодаря Минфину и Нацбанку. Это укрепление гривны, которое для обычного гражданина не означает ничего, то есть цены и наполнение карманов не изменились. Это плюс, который показывает, что инвестор может сюда прийти, но ничего не делается для того, чтобы открыть ему дверь. Проблема в правительстве, что у них не видно стратегии, то есть не по чему оценивать.

Они установили себе вроде "кипиай" (ключевые показатели эффективности – 24 канал), но это олимпийский принцип – хотим выше и дальше – но в олимпийском принципе главное не победа, а хотелось бы, чтобы они начали побеждать. На этом фоне у нас множество скандалов, которые выныривают из правительства. А правительство еще и плохо общается, поэтому я бы назвал это таким творческим бардаком.



Кабмин Гончарука / Инфографика 24 канала

О программе МВФ

Надо принять хотя бы рамочный закон о рынке земли. МВФ не ждет, что мы откроем здесь рынок земли полностью. Они просто ждут какого-то движения, а у нас все крутится на одном месте. Правительство боится, Верховная Рада боится, потому что все видели социологию, у нас рынок земли никто не хочет из граждан, никакой информационной кампании не ведется со стороны правительства.

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Мне кажется, что больше вопросов у МВФ возникает с подвешенной ситуацией с "Приватбанком". Я не уверен, что в МВФ настолько наивные люди, чтобы принятие закона, который не допустит возвращение банка бывшим владельцам, было фундаментом для того, чтобы движение по "Приватбанку" не шло дальше. Потому что какой бы закон не приняли, в судах много процессов. МВФ хочет, чтобы их убедили в том, что банк будет в том состоянии, в котором он есть.

Что известно о предстоящей программе МВФ для Украины?В НБУ ждут положительного решения совета директоров МВФ об утверждении новой трехлетней программы EFF для Украины на 5,5 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года. По данным источников в правительстве, голосование по этому вопросу ожидается в феврале.



Президент Владимир Зеленский анонсировал, что новая программа сотрудничества с МВФ имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца.

О допросе Порошенко в ГБР

ГБР не должно быть ручным органом. Ведь в период, когда уволили Романа Трубу и еще не назначили новую руководительницу ГБР, допросов не было. Следствие – это не политический процесс. Если вы имеете претензии к человеку, то следственный процесс должен продолжаться. Очень хотелось бы, чтобы это были следственные вопросы, а не политические.

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Общество хочет видеть больше конкретики по делам против пятого президента. Речь идет не об обнародовании тайны следствия, но общество должно самостоятельно оценить объективность обвинений.



Уголовные производства, в которых фигурирует Петр Порошенко/ Инфографика 24 канала