В небе над Полтавщиной системы ПВО сбили вражескую ракету

Над Полтавщиной сегодня, 11 марта, Вооруженные Силы Украины сбили вражескую ракету.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Он призвал жителей не пренебрегать воздушными тревогами!

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Напомним, что сегодня в 11:02 В Полтавской области раздавались сирены. Во время нее над Новыми Санжарами была сбита ракета.

Сбитая вражеская ракета / фото с телеграмму Дмитрия Лунина

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