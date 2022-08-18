Оккупированную курортную Кирилловку накрыло небесное цунами

Во временно оккупированную Кирилловку пришла непогода. Поселок атаковало необычное метеорологическое явление – небесное цунами.

В считанные минуты оккупированный курорт накрыл грозовой воротник, который еще называют небесным цунами. Иногда его протяженность может достигать 2 километров.

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Как выглядит небесное цунами в Кирилловке

Грозовой воротник образуется на высоте от 100 до 2 тысяч метров и двигается со средней скоростью 50 – 60 километров в час.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что цунами из облаков похоже на огромную волну в небе. Как отмечают специалисты, такое явление не несет никакой опасности. В то же время оно выглядит жутко.



В Кирилловке увидели необычное явление / фото РИА-Мелитополь



В Кирилловке заметили небесное цунами / фото РИА-Мелитополь



Как выглядит небесное цунами / фото РИА-Мелитополь

Украину атаковала непогода

Одессу 17 августа накрыл сильный ливень. Кроме дождя пошел град. Улицы затапливало. Стихия бушевала на западных и южных окрестностях региона. Коммунальщики усиленно работали, пытаясь ликвидировать последствия непогоды.

16 августа непогода наделала беды в нескольких областях Украины. Местные власти кое-где сообщили о подтоплении, перебоях с электричеством, а также о падении деревьев. В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром 16 августа в области было оборвано 30 линий и отключено 706 трансформаторных подстанций.

Также в результате непогоды в Одессе упали 8 деревьев и крупных веток. На месте работали коммунальные службы. Также после ливня коммунальщики чистили улицы. Кроме того, затопило улицы и дороги в Кропивницком Кировоградской области.

Кстати, погода в Украине в четверг, 18 августа, будет теплой, но с большим количеством осадков. Практически во всех регионах страны будет дождь и грозы. Относительно сухо будет только в Черниговской области. Однако там небо тоже будет облачным в течение всего дня.

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