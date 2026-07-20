Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие объекты поразили Силы обороны?

В Генштабе сообщили о поражении двух РЛС "Небо-СВ", а также радиолокационных станций "Небо-У", "Каста-2Е2" и "Гамма-С1М". Отдельно украинские военные сообщили об ударах по пунктам управления БПЛА в районах Белой Березки Брянской области, Наумовки Белгородской области и Вольного Поля Донецкой области.

Кроме того, под удар попали районы сосредоточения живой силы противника в Багатире и Новоукраинке Донецкой области.

Военные также уточнили, что был поражен железнодорожный мост через Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области.

По информации украинских военных, этот мост противник использовал для переброски личного состава, техники и материально-технических средств. Кроме того, под ударом оказались зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и ряд радиолокационных станций, входящих в систему ПВО российских войск.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что такие действия направлены на ослабление логистики, наблюдения и координации российских войск.

Что известно о предыдущих ударах?

Ранее Генштаб сообщал о поражении 7 танкеров, 5 сухогрузов, двух буксиров и одного парома в акватории Азовского моря, а также РЛС "Небо-У" и пусковой установки С-400 в районе Керчи.

Также 11 июля Силы обороны заявляли о поражении 21 российского танкера в Азовском море, а 19 июля СБУ сообщила об ударе по танкеру российского "теневого флота" Avero в Черном море и трем нефтебазам в Ставропольском крае России.

Еще ранее украинские военные сообщали об ударах 16 июля, когда в акваториях Черного и Азовского морей были поражены шесть танкеров и два буксира, а также автомобильный мост в районе Приморска Запорожской области, железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара и склад средств радиоэлектронной борьбы в районе Новодарьевки Луганской области.

Силы обороны Украины заявили, что и в дальнейшем будут системно действовать с целью снижения боевых возможностей российской армии и ее логистических возможностей.