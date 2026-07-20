Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які об'єкти уразили Сили оборони?

У Генштабі повідомили про ураження двох РЛС "Небо-СВ", а також радіолокаційних станцій "Небо-У", "Каста-2Е2" і "Гамма-С1М". Окремо українські військові відзвітували про удари по пунктах управління БпЛА в районах Білої Берізки Брянської області, Наумівки Бєлгородської області та Вільного Поля Донецької області.

Крім того, під ураження потрапили райони зосередження живої сили противника в Багатирі та Новоукраїнці Донецької області.

Військові також уточнили, що було уражено залізничний міст через Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області.

За інформацією українських військових, цей міст противник застосовував для перекидання особового складу, техніки та матеріально-технічних засобів. Окрім цього, під ударом опинилися зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та низка радіолокаційних станцій, які входять до системи ППО російських військ.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що такі дії спрямовані на послаблення логістики, спостереження та координації російських військ.

Що відомо про попередні удари?

Раніше Генштаб повідомляв про ураження 7 танкерів, 5 суховантажів, двох буксирів та одного порома в акваторії Азовського моря, а також РЛС "Небо-У" і пускової установки С-400 у районі Керчі.

Також 11 липня Сили оборони заявляли про ураження 21 російського танкера в Азовському морі, а 19 липня СБУ повідомила про удар по танкеру російського "тіньового флоту" Avero в Чорному морі та трьох нафтобазах у Ставропольському краї Росії.

Ще раніше українські військові інформували про удари 16 липня, коли в акваторіях Чорного та Азовського морів було уражено шість танкерів і два буксири, а також автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області, залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара та склад засобів радіоелектронної боротьби в районі Новодар'ївки Луганської області.

Сили оборони України заявили, що й надалі системно діятимуть для зниження бойових спроможностей російської армії та її логістичних можливостей.