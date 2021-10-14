В частности артист не выполнил свои обещания. Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сказал экс-советник мэра Киева и создатель и лидер ОО "Офис трансформации" Максим Бахматов.

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"Я бы никогда не голосовал за Вакарчука, потому что "рокер не может страдать". Для меня это нечестный рокер", – сказал Бахматов.

Кстати, сам артист объяснил, почему закончил с депутатством. Он заявил, что порой его настойчивость вредит ему, поэтому ему было сложно работать.

По словам Бахматова, честность должна быть в приоритете, а от невыполненных обещаний Вакарчука становится дискомфортно. В то же время экс-советник мэра Киева отметил, что мог бы проголосовать за "Братьев Гадюкиных".

Справка. Братья Гадюкины – это украинская рок-группа, которую создали в 1988 году во Львове.

Свое мнение Бахматов высказал и о Сергее Притуле, отметив, что не доверил бы ему партию.

Притула у меня работал. Я бы не доверил ему (партию – 24 канал),

– сказал Бахматов.

Он объяснил, что глубоко знает многих людей, с которыми работал. В то же время Притула был в Comedy Club, основателем которого был Бахматов.

Что известно о Притуле как политике?

В конце сентября в программе "Первые лица" Притула заявил, что создает В конце сентября в программе "Первые лица" Притула заявил, что создает собственную партию . Вероятнее всего, там будут выходцы из "Голоса". Ради политики ведущий готов уйти с телевидения , ведь 2 сферы просто невозможно совмещать. Также Притула намекнул на президентство , подчеркнув, что имеет достаточно компетенции в формировании команды.

Путь Вакарчука в политике