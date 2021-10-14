Зокрема артист не виконав свої обіцянки. Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав ексрадник мера Києва і творець та лідер ГО "Офіс трансформації" Максим Бахматов.
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"Я б ніколи не голосував за Вакарчука, тому що "рокер не может страдать". Для мене це нечесний рокер", – сказав Бахматов.
До речі, сам артист пояснив, чому закінчив із депутатством. Він заявив, що деколи його наполегливість шкодить йому, тому йому було складно працювати.
За словами Бахматова, чесність повинна бути у пріоритеті, а від невиконаних обіцянок Вакарчука стає дискомфортно. Водночас ексрадник мера Києва зауважив, що міг би проголосувати за "Братів Гадюкіних".
Свою думку Бахматов висловив і про Сергія Притулу, зауваживши, що не довірив би йому партію.
Притула в мене працював. Я б не довірив йому (партію – 24 канал),
– сказав Бахматов.
Він пояснив, що глибоко знає багатьох людей, з якими працював. Водночас Притула був у Comedy Club, засновником якого був Бахматов.
Що відомо про Притулу як політика?Наприкінці вересня у програмі "Перші особи" Притула заявив, що створює власну партію. Найімовірніше, там будуть вихідці із "Голосу". Заради політики ведучий готовий піти із телебачення, адже 2 сфери просто неможливо поєднувати. Також Притула натякнув на президентство, наголосивши, що має достатньо компетенції у формуванні команди.
Шлях Вакарчука у політиці
- Український співак ще у 2007 році пробував себе у депутатстві, але тоді зміг протриматись лише рік.
- Вдруге він пішов із партією "Голос", ставши її лідером. У 2020 році він заявив, що іде з політики.
- Після цього артист перестав брати участь у партійному житті політичної партії.
- Вакарчук заявив, що політиком себе не бачить, тому довго протриматись в цій галузі не зміг би.