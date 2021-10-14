Зокрема артист не виконав свої обіцянки. Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав ексрадник мера Києва і творець та лідер ГО "Офіс трансформації" Максим Бахматов.

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"Я б ніколи не голосував за Вакарчука, тому що "рокер не может страдать". Для мене це нечесний рокер", – сказав Бахматов.

До речі, сам артист пояснив, чому закінчив із депутатством. Він заявив, що деколи його наполегливість шкодить йому, тому йому було складно працювати.

За словами Бахматова, чесність повинна бути у пріоритеті, а від невиконаних обіцянок Вакарчука стає дискомфортно. Водночас ексрадник мера Києва зауважив, що міг би проголосувати за "Братів Гадюкіних".

Довідка. Брати Гадюкіни – це український рок-гурт, який створили у 1988 році у Львові.

Свою думку Бахматов висловив і про Сергія Притулу, зауваживши, що не довірив би йому партію.

Притула в мене працював. Я б не довірив йому (партію – 24 канал),

– сказав Бахматов.

Він пояснив, що глибоко знає багатьох людей, з якими працював. Водночас Притула був у Comedy Club, засновником якого був Бахматов.

Що відомо про Притулу як політика? Наприкінці вересня у програмі "Перші особи" Притула заявив, що створює Наприкінці вересня у програмі "Перші особи" Притула заявив, що створює власну партію . Найімовірніше, там будуть вихідці із "Голосу". Заради політики ведучий готовий піти із телебачення , адже 2 сфери просто неможливо поєднувати. Також Притула натякнув на президентство , наголосивши, що має достатньо компетенції у формуванні команди.

Шлях Вакарчука у політиці