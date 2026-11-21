В районе Геленджика Краснодарского края России тонет сухогруз. Судно имеет заметный крен на одну сторону и частично ушло под воду.

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

Что известно о затоплении судна у Геленджика?

Пока неизвестно, как называется судно, под каким флагом оно ходит и кому принадлежит.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко называет судно балкером класса Handysize. Это сравнительно небольшие сухогрузы, обычно грузоподъемностью примерно 15 – 50 тысяч тонн. Их используют для перевозки зерна, в том числе российского.

Судно имеет три грузовых крана на палубе, расположенные между трюмами. Такая конструкция позволяет загружать и разгружать его даже в портах, где нет береговых кранов. Справа от кормы сухогруза также виден морской буксир.

У берегов Геленджика судно идет ко дну: смотрите видео

В России тонет сухогруз после атаки дронов / Фото из соцсети

Российское МЧС и власти Краснодарского края пока не комментировали инцидент. Причина, по которой сухогруз начал наклоняться и утопать, также остается неизвестной.

В ночь на 21 ноября в Геленджике и Новороссийске объявляли угрозу атаки беспилотников. Связаны ли эти события, пока не установлены.

Заметим, что в этот же день в Финском заливе беспилотники атаковали российское судно Sparta II. В результате удара на борту вспыхнул пожар, а поврежденный корабль оказался в территориальных водах Финляндии. Руководитель проекта "Черноморские стратегические исследования" Андрей Клименко уточнил, что Россия использовала это судно для военных перевозок, в частности, в Сирию и Алжир.