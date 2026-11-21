Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

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Що відомо про затоплення судна біля Геленджика?

Поряд із суховантажем помітили морський буксир. Наразі невідомо, як називається судно, під яким прапором воно ходить і кому належить.

Український воєнкор Андрій Цаплієнко називає судно балкером класу Handysize. Це порівняно невеликі суховантажні машини, зазвичай вантажопідйомністю приблизно 15 – 50 тисяч тонн. Їх використовують для перевезення зерна, зокрема російського.

Судно має три вантажні крани на палубі, розташовані між трюмами. Така конструкція дає змогу завантажувати та розвантажувати його навіть у портах, де немає берегових кранів. Праворуч від корми суховантажу також видно морський буксир.

Біля берегів Геленджика судно йде на дно: дивіться відео

У Росії тоне суховантаж після атаки дронів / Фото з мережі

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Російське МНС та влада Краснодарського краю поки не коментували інцидент. Причина, через яку суховантаж почав нахилятися та тонути, також залишається невідомою.

Водночас у ніч проти 21 листопада у Геленджику та Новоросійську оголошували загрозу атаки безпілотників. Чи пов'язані ці події, наразі не встановлено.