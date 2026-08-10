Под российской Тюменью вспыхнуло нефтехимическое предприятие СИБУР

Днем 10 августа на Россию была осуществлена атака беспилотниками. В результате атаки на одном из предприятий крупнейшего российского нефтехимического холдинга в Тобольске вспыхнул пожар.

Об этом пишут российские СМИ и Exilenova+.

Что горит в Тюменской области?

Объекты в Тюменской области России были успешно атакованы беспилотниками. После ударов в Тобольске фиксируется масштабный пожар.

В сети утверждают, что дроны попали по принадлежащему российской компании СИБУР нефтехимическому комплексу "ЗапСибНефтехим". В частности, сообщается о поражении газофракционирующей установки.

В сети публикуют яркие кадры местных, а над объектом поднимается дым.

Пылает атакованный объект возле Тюмени: смотрите видео

Последствия в российском Тобольске / Фото Exilenova+

Губернатор Тюменской области Александр Моор признал атаку и возгорание на одном из промышленных предприятий, которое произошло в результате падения нескольких беспилотников.

Напомним, в этот день Силы обороны Украины поразили ряд объектов врага для снижения военного потенциала России. В частности, подтверждено поражение нефтеперерабатывающего завода "Танеко" в Нижнекамске, Республика Татарстан.

Также защитники отработали по ремонтному подразделению, складу материально-технических средств и полевому артиллерийскому складу противника на ВОТ.