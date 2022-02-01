Развернули полевой лагерь военные мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа России. Они находятся на территории Беларуси вроде бы для проверки сил реагирования Союзного государства.
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Российское минобороны похвасталось условиями в полевом лагере
В минобороны государства-агрессора не упустили шанса, чтобы не похвастаться условиями, созданными на полигоне. Мол, есть все, что необходимо: медицинский пункт, столовые с трехразовым питанием, в палатках – комфортная температура воздуха.
Более того, российским военным организовали "культурно-праздное обслуживание" и места "психологической разгрузки". Что конкретно подразумевают – не уточнили.
Смотрите видео из российского полевого лагеря в Беларуси / Видео российского минобороны:
Чем будут заниматься военные России и Беларуси во время так называемых учений:
- на первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Беларуси,
- организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов, охрану государственной границы в воздушном пространстве,
- проверят готовность и способность дежурных ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов в Беларуси,
- на втором этапе – с 10 по 20 февраля проведут совместную учебу "Союзная решимость-2022".
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Цель обучения – "отражение внешней агрессии"
В минобороны России сообщали, что российские и белорусские военные должны выполнять задачи по "предотвращению и отражению внешней агрессии". Мол, все действия направлены на защиту интересов Союзного государства.
Смотрите на карте, где расположен полигон "Брестский":
Россия стягивает военных на территорию Беларуси: коротко
- В Польше считают, что Россия намерена увеличить свое военное присутствие в Беларуси.
- Москва отправляет войска на белорусскую территорию, под предлогом совместных военных учений "Союзная решимость-2022", которые пройдут 10 – 20 февраля.
- Так Россия отправила дивизион комплексов противовоздушной обороны малого радиуса действия "Панцирь-С".
- В Беларуси, между тем, активно действуют пророссийские пропагандисты – они распространяют фейки, что Украина "хочет захватить Полесье".