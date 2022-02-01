Розгорнули польовий табір військові мотострілецького з'єднання загальновійськової армії Східного військового округу Росії. Вони перебувають на території Білорусі начебто для перевірки сил реагування Союзної держави.

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Російське міноборони похвалилось умовами у польовому таборі

У міноборони держави-агресорки не упустили шансу, щоб не похвалитись умовами, які створили на полігоні. Мовляв, є все, що необхідно: медичний пункт, столові з триразовим харчуванням, в наметах – "комфортна температура повітря".

Ба більше, російським військовим організували "культурне-дозвільне обслуговування" та місця "психологічного розвантаження". Що конкретно мають на увазі – не уточнили.

Зверніть увагу! У районі навчань обладнали парки бойових машин. Там розмістили озброєння, військову техніку, склади пального. Проте щодо цього деталей не розповіли.

Дивіться відео з російського польового табору у Білорусі / Відео російського міноборони:

Чим займатимуться військові Росії та Білорусі під так званих навчань:

на першому етапі до 9 лютого буде виконано передислокацію та створення у найкоротші терміни угруповань військ на території Білорусі,

до 9 лютого буде виконано передислокацію та створення у найкоротші терміни угруповань військ на території Білорусі, організують охорону та оборону важливих державних та військових об'єктів, охорону державного кордону у повітряному просторі,

перевірять готовність та здатність чергових із ППО сил та засобів виконати завдання щодо прикриття важливих об'єктів у Білорусі,

на другому етапі – з 10 до 20 лютого проведуть спільне навчання "Союзна рішучість-2022".

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Мета навчання – "відбиття зовнішньої агресії"

У міноборони Росії повідомляли, що російські та білоруські військові мають виконувати завдання з "запобігання та відбиття зовнішньої агресії". Мовляв, всі дії спрямовані на захист інтересів Союзної держави.

Дивіться на карті, де розташований полігон "Брестський":

Росія стягує військових на територію Білорусі: коротко