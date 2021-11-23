Недавно выпустили из тюрьмы: детали о подозреваемом в трагедии на рождественском параде в США
Источник:CNN
Правоохранители установили личность водителя красного внедорожника, который въехал в толпу на рождественском параде в американском городе Вокеша.
Сейчас единственным подозреваемым в жутком преступлении является 39-летний Даррелл Э. Брукс младший. Местные правоохранители считают, что мужчина действовал в одиночку.
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Что известно о Бруксе
В полиции города Вокеша уточнили, что Бруксу уже предъявили 5 подозрений в умышленном убийстве с дополнительными обвинениями. Именно столько людей погибли в результате его жутких действий.
Мужчина лишь недавно вышел из-под стражи
- Брукса, который читает рэп под псевдонимом MathBoi Fly, судили уже несколько раз. Дела против него касались нанесения тяжких телесных повреждений и хранение каннабиса.
- В начале ноября его отпустили из тюрьмы под залог в 1 000 долларов. Он был фигурантом по делу о домашнем насилии. Теперь прокуроры говорят, что сумма залога была "ненадлежаще низкой".
Что предшествовало трагедии на параде
Первое заседание по делу Брукса состоится уже сегодня, 23 ноября, в 16:00. В заявлении прокуратуры округа города Вокеша уточнили, что там ему предъявят первичные обвинения. Слушания можно будет посмотреть в прямом эфире.
Мы тесно сотрудничаем с управлением полиции города Вокеша, чтобы рассмотреть этот вопрос и решить, какие будут выдвинуты уголовные обвинения,
– подчеркнули прокуроры.
В американской полиции отметили, что Брукс был причастен к бытовому конфликту непосредственно перед тем, как протаранить людей на параде. Полиция не смогла ответить на соответствующий вызов, так как сразу после этого им пришлось реагировать на трагедию.
Основное о трагедии на параде в США
- Трагедия произошла 21 ноября, когда горожане пришли на Рождественский парад. Красный внедорожник на скорости влетел в его посетителей. Жертвами инцидента стали 5 человек.
- По меньшей мере 40 пострадавших обратились за помощью к медикам. Среди них – по меньшей мере 12 детей. Их жизни пока ничего не угрожает.
- По данным BNO News, водитель открыл огонь по людям прямо из окна своего автомобиля и скрылся с места происшествия. Впрочем, правоохранителям удалось быстро его задержать.