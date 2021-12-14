Недели провел в реанимации: в Турции умер украинский моряк
14 декабря 2021 , 14:42Читати новину українською
Источник:Milliyet
Украинский моряк 12 декабря умер в больнице в Турции после нескольких недель в реанимации. В больницу он попал еще 28 ноября с отравлением.
Известно, что моряк грузового судна сначала якобы выпил водки, затем дезинфектор. Мужчину забрали в больницу Самсуна, у берегов которого стояло судно.
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Моряк был в коме
26-летний украинец Максим Стовба служил на судне, перевозившем пшеницу в Турцию под флагом иностранного государства.
Оказавшись в больнице после отравления, мужчина впал в кому.
Врачи пытались его спасти, но это не помогло. Украинский моряк умер в реанимации.
Смерти украинских моряков
- В порт Стамбула в начале декабря прибыло судно с мертвым украинцем на борту. Тело держали в каюте несколько суток, и оно начало разлагаться. Моряк умер на судне еще тогда, когда оно стояло в порту Одессы. Судовладелец не снял умершего с THOR на украинской территории, а только должен был это сделать в Турции.
- В ноябре украинский 57-летний моряк скончался от полученной травмы во время шторма в Кельтском море примерно в 150 километрах к западу от Бреста.
- В октябре в Бангладеше на борту сухогруза AP ASTAREA погибли 2 украинских моряка – Геннадий Яценко и Константин Ермак. У погибших не было симптомов коронавируса, речь не шла и о насильственных смертях.