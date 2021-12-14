Недели провел в реанимации: в Турции умер украинский моряк

Украинский моряк 12 декабря умер в больнице в Турции после нескольких недель в реанимации. В больницу он попал еще 28 ноября с отравлением.

Известно, что моряк грузового судна сначала якобы выпил водки, затем дезинфектор. Мужчину забрали в больницу Самсуна, у берегов которого стояло судно.

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Моряк был в коме

26-летний украинец Максим Стовба служил на судне, перевозившем пшеницу в Турцию под флагом иностранного государства.

Оказавшись в больнице после отравления, мужчина впал в кому.

Врачи пытались его спасти, но это не помогло. Украинский моряк умер в реанимации.

Смерти украинских моряков