"Уверенная" перевыполнила отведенную ей роль, – интервью с куратором Львовской недели скульптуры

Уже 20 сентября во Львове начнется масштабная "Неделя скульптуры" – мероприятие, направленное на популяризацию искусства как такового. Однако это мероприятие уже наделало немало шума, в частности из-за скульптуры Василия Корчевого "Уверенная" – образа женщины с пышными формами, вокруг которой разгорелись настоящие страсти, охватившие чуть ли не всю страну.

В преддверии открытия "Недели скульптуры" мы пообщались с куратором выставки и одним из ее организаторов – арт-менеджером и основателем арт-центра "Я Галерея" Павлом Гудимовым. О роли скандальной "Уверенной" в организации выставки, масштабах проекта, ожиданиях от него и важности искусства во время войны – читайте в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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"Не ко времени" – это о желании прикрыть бездействие: почему культура важна во время войны

Стрыйский парк – памятник садово-паркового искусства национального значения. Думаю, нет смысла спрашивать, почему именно это место вы выбрали для создания скульптурного маршрута, однако интересно, какие нужно было пройти этапы для того, чтобы воплотить этот проект в жизнь?

Первый процесс – это предварительные договоренности с владельцами скульптур Юрием Сташковым и художественным объединением "Красное и черное", потому что далеко не все хотят их перевозить, потому что это ответственность, риски и так далее. Второй момент, конечно, это разговор со Львовским городским советом, который либо принимает это решение, либо не принимает. Третий момент – это разговор с руководством парка. И Львовский городской совет, и парк это прекрасно приняли.

Затем работа экспертной группы, которую создают из управления архитектуры, управления экологии, дирекции парка и т.д. То есть, понимаете, создается группа и технические службы, и соответственно это все не то что там бюрократизация какая-то, это нормальный рабочий процесс для того, чтобы избавиться от тех проблем, которые могут возникнуть из-за несогласованности.

И после этого идет согласование экологической комиссии, которая является областной, и которая либо разрешает, либо запрещает. С этим действительно были определенные моменты, но ничего сложного, как оказалось. Мы прошли комиссию, получили резюме, что никаких проблем для природы, экологии и истории парка нет. Потому что это памятка садово-паркового искусства. Это ведь не просто городской парк, это национальная достопримечательность. Вот, собственно, все эти эти этапы нужно было пройти, для того, чтобы этот проект был в Стрыйском парке.



Павел Гудимов – один из соорганизаторов мероприятия / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Сейчас в Стрыйском парке во Львове стоят 8 скульптур - 2 работы иностранных авторов из Японии и Болгарии, которые начинают и заканчивают маршрут, и 6 работ украинских мастеров - "Вода", "Уверенная", "Мужская голова", "На перекрестке", " Близнецы", "Потомок Героев", "Женская голова" и "Структура". На выходных Павел Гудимов лично проводит экскурсию для всех желающих увидеть работы вживую. Все скульптуры, установленные в парке, там будут стоять еще почти год.

Были ли на этих этапах те, кто говорил, что организация подобных мероприятий во время войны может оказаться неуместной?

Многие знают мое упорство, и, знаете, сегодня мы говорим о том, что всегда можно прикрыться войной, пандемией, что всегда есть более важные вопросы, есть проблемы, и так далее. "Не ко времени". И это "не ко времени" стало таким мемом.

Если человек говорит, что культура не ко времени, то, возможно, этот человек вообще не понимает, что является фундаментом для страны и народа.

Всегда, я считаю, нужно выдерживать нормальный баланс, в том числе государственной поддержки, которой, к сожалению, здесь нет. Потому что когда мы говорим о ситуации с защитой страны, это, конечно, очень важно – защищать фундаментальные вещи. Однако если не защищать культуру, то мы и дальше будем слушать русские песни, смотреть их кино.



Павел Гудимов – один из соорганизаторов мероприятия / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Я считаю, что уровень украинской культуры достаточно высокий. Но она была долгие годы маргинализирована. Все. Хватит.

Эта война для того, чтобы наконец украинская культура стала открытым, очень поддержанным, гордым процессом. Очень жду роста государственного уровня культуры, потому что сейчас мне приятно, что говорят о том, что Юлия Федив должно стать новым министром культуры. Если это произойдет, если ей не будут сильно мешать, я думаю, это будет революционное решение для украинской культуры.

Это непростая работа. Если бы Юлия не работала в Украинском культурном фонде, скажем так, во главе украинского культурного фонда, я тогда мог бы усомниться, что она может справиться с такими обязанностями.

Сейчас у меня куча претензий к государственному управлению культурой. Но я бы сказал так: культурой нельзя управлять. Это невозможно. Можно только помогать. В западных странах культура – это живой процесс. Управление могло быть в советское время. Вообще это слово нужно убрать раз и навсегда. Никакого управления. Медиация, отделы, но никакого управления. Культура – это живой процесс. Украинский культурный фонд в свои лучшие годы доказал, что более 90% подач – это независимые институты. Вот вам статистика.

Когда мы говорим о "не ко времени", кому-то выгодно, чтобы ничего не происходило. Потому что мы прикрыли свой бездеятельный зад. Это очень выгодная позиция. И именно такие люди, которые ни***я не делали, делать не будут, будут мешать. И они будут делать это в разных, иногда в таких, скажем, продуманных формах. Однако время изменилось. Мы живем в другой период.

Перевыполнила свою роль – о скандальной скульптуре "Уверенная"

Не могу не спросить об "Уверенной", которая подняла немалую шумиху. Когда вы выбирали ее для композиции в Стрыйском парке, задумывались ли о том, что реакция на нее будет столь резкой? Предусматривали ли вы такой вариант?

Предполагалось, что будет реакция, но что она будет такой резкой – нет. И никто не думал, что это будет настолько всеукраинская волна. Потому что мы полагали, что будут локальные дискуссии, несколько круглых столов. Однако это все перешло во всеукраинский дискурс благодаря соцмедиа и журналистам. Мне страшно нравится, что журналисты заняли очень позитивную позицию по этому поводу. Практически нет слабых материалов. Вообще мне очень нравится, что уровень журналистики вырос.



Такой резкой реакции на "Уверенную" никто не ожидал / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Если вернуться к прогнозам, то я, когда представил план выставки комиссии, рассказывал, что есть такая скульптура, такого плана, и то, что эта работа будет резонансной. И все с этим согласились.

Она очень нестандартно выглядит и выпадает из понимания публичного пространства и норм. Хотя кто эти нормы устанавливает? Никто. Нормы только законы устанавливают. А законы – это совсем не об этом. Это о порнографии, это о насилии и так далее. То есть нормы устанавливают те, кто делают – художники.

Вот и в этом случае я очень обрадовался тому, что это такой резонанс. Он нам играет очень сильно на руку в популяризации искусства как такового, как один из ньюзмейкеров. Это позволяет создать такой общественный диалог вокруг произведения искусства. А это – ирония. Искусство должно провоцировать этот диалог. И многие проявились как достаточно несведущие люди, многие наоборот проявились как суперзнающие. И мне очень понравилось, что это все не закончилось только на "Уверенной". Это такой целый ареал аналогов, сопоставлений, аналитических статей о социальной психологии, художественных произведениях, архаике. То есть это то, что дает нам понимание того, что культура драйв, а не просто обслуживает что-то. Здесь никаких обслуживаний нет.

То есть со своей ролью "Уверенная" справилась полностью?

Я бы сказал, она перевыполнила ожидания, план и так далее. Это талант Корчевого и правильно взятая тема. Он как интуит, наверное, все-таки понимает, что это тема, которая может задеть. Просто не было возможности. Потому что там выставка, музей историков, класс, но все это закрытые пузыри.



"Уверенная" полностью выполнила свою задачу на "Неделе скульптуры" / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Поэтому я думаю, что все поняли, что это эффект взрыва. В хорошем понимании слова "взрыва".

Как автор отреагировал на акт вандализма против "Уверенной"

Работа Василия Корчевого подняла настоящий шквал как похвалы, так и критики. На пике безумных дискуссий ночью 23 августа неизвестные совершили акт вандализма – облили скульптуру смазкой.

По словам Павла Гудимова, автор сначала был очень разочарован и подавлен случившимся. Однако когда эмоции утихли и автор увидел, как люди с осуждением относятся к вандализму в отношении поводу скульптуры, пообещал подготовить к "Неделе скульптуры" несколько десятков гипсовых копий "Уверенной" в уменьшенном размере, чтобы каждый ценитель искусства мог приобрести ее себе.

Почему другие скульптуры не вызывали такой реакции? Например, "Потомок Героев" – мужской торс с членом. Или просто из-за "Уверенной" на другие работы люди не обратили внимания?

Вы знаете, когда мы говорим об "Уверенной" – это особенно реалистичное изображение. Люди стали примерять на себя этот образ. "Потомок Героев" – это все-таки такая цитата из истории искусства, из архаики, из первых цивилизаций. Это форматированная работа, без рук, без ног. И мы не примеряем ее на себя.



"Потомок Героев" – работа, которая, в отличие от "Уверенной", не получила такого ажиотажа, несмотря на свою откровенность / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Если бы люди были сведущими, возможно, больше бы говорили о "Близнецах" как об очень конкретно конфликтной работе. Но ее мало замечают. Потому что действительно "Уверенная" забрала на себя весь эфир. Кстати, когда мы в прошлый раз делали "Неделю скульптуры", привозили Корчевого и так же говорили о нем, он не забирал на себя весь эфир.



"Близнецы" – работа, которая, по мнению Гудимова, заслуживает больше обсуждений / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Сейчас в главном проекте, который называется "Новое и старое", с 20 сентября будут также семь скульптур Корчевого. И вы увидите, что это будет баланс. Потому что возникает эффект хита, раскрученности, узнаваемости картинки. Это то, что происходит, например, в "Джоконде". Это такой архетип. Я ведь не просто так называю ее фронтвумен. Мы не просто так говорим, что это "Джоконда". То есть так и есть. Но за всем этим идут очень разные – резкие, иногда не очень, философские или пространственные решения. Когда мы говорим о "Неделе скульптуры", то она еще даже не открылась, но уже состоялась.

Роль "Уверенной", как ни странно, ввести людей в культурный контекст и дать понять, что это не феномен тех, кто много ест. "Уверенной" ничего не мешает. Она является лакмусовой бумажкой. Так и в чем же дело? Мозг должен просто переключиться. "Уверенная" – это тот рецепт, который нужен для Украины. "Уверенная" – это Украина. Это очень такая знаковая работа. Я не хочу там превращать это все в патетику какую-нибудь. Я точно хочу сказать, что намек художника должен быть услышан. А кто имеет разум, тот увидит больше. Кто не имеет, увидит только ее формы.

Почему именно "Уверенная" вызвала такую резкую реакцию и почему только сейчас

А еще какая-нибудь скульптура вызвала такую же резкую реакцию, как "Уверенная"?

Вы видели, возможно, эту скульптуру, стоящую сейчас на железнодорожном вокзале? Она называется "Прямостоящий". Это большая колонна, на которой стоит на двух ногах, без рук, без головы, мощный мужской торс с членом. Без эрекции. И уже пошли вопросы, почему надо всем смотреть на этот член. Но это классная работа Владимира Семкива. В прошлом году она была показана как музейная, сейчас она моментально организует пространство вокзала.

Когда в "Укрзализныце" сказали, что львовский и киевский вокзалы присоединяются к неделе скульптуры – это было очень важно. Это так приятно, что люди в управлении таких компаний понимают важность искусства.



"Прямостоящий" – работа, которая сейчас установлена на железнодорожном вокзале во Львове / Фото "Я Галерея"

"Уверенная" – работа 2021 года, которая почти 2 года стояла в Каневе. И таких обсуждений она за это время не вызывала. Однако как только ее привезли во Львов – сразу скандал на всю страну. Как вы думаете, почему так и насколько хорошо то, что во Львове так бурно реагируют на художественные произведения?

Это можно проверить под двумя углами. С одной стороны можно сказать – а что лучше, просто толерантное восприятие или жесткие обсуждения? "Уверенная" – это не львовский феномен. Более львовский феномен был, конечно, Ксавер Моцарт. Там уже началось, конечно.

В 2021 году во Львове разгорелся настоящий скандал из-за памятника Францу Ксаверу Моцарту – пианисту и сыну легендарного Вольфганга Амадея Моцарта. Многие потребовали убрать скульптуру и даже регистрировали соответствующие петиции, однако в итоге скульптура продолжает стоять почти в центре города.

Но когда мы говорим об "Уверенной", то понимаем, что она встряхнула всю страну. Львов просто грамотно запустил эту волну. Львов в этом смысле просто фантастический. То есть это действительно был взрыв. Я мог бы сказать, что это очень крутой вариант, когда из-за принятия или непринятия развивается этот стиль. Я считаю, что каждое высказывание, даже самое глупое или грубое и так далее, оно было на своем месте в контексте Львова. И в контексте Украины. И оно произвело этот эффект. Поэтому я еще раз говорю, всем благодарен за участие. Всем, кто принял активное участие во Львовской "Неделе скульптуры".

Это феномен, потому что Канев так не триггерило. Хотя и Юрий Сташкив говорил, что первые годы их хотели выгнать с этим художественным симпозиумом. А потом привыкли. Да и здесь привыкли.

Около 400 работ: масштабы "Недели скульптуры" во Львове

Но не Стрыйским парком единым. Каков в целом масштаб проекта? Сколько экспонатов смогут увидеть посетители в течение всей "Недели скульптуры"?

В публичных пространствах это будет около 400 скульптур. Но здесь вопрос не в количестве, потому что есть инсталляции. К примеру, проект Кауфмана как инсталляционный проект. И его можно считать одним произведением, хотя состоит из большого количества скульптур.

Далее есть музейные фонды, есть частные коллекции, серии скульптур. Там будет та же выставка Николая Малышко разных лет, с 80-х годов до сегодняшнего года. То есть этот фестиваль показывает такое богатство нашего искусства.

И почему тема "старое и новое"? Это взаимодействие. Мы не хотим прятаться только за современностью или только за классикой. Мы хотим говорить о непрерывном взаимодействии. И это не только украинские авторы. Я выпросил у коллекционера Павла Мартынова некоторые скандинавские скульптуры, которые ужасно люблю. И слава Богу, у нас есть классные коллекционеры, у нас есть люди, увлекающиеся скульптурой. Я думаю, что с каждым годом их еще больше. И такие фестивали станут нелокальными явлениями.

Я курирую это второй год, но это не значит, что я буду курировать каждый год. Это же большой ресурс, я не всегда его имею. И что мне очень хочется, так же как и всем, чтобы этот фестиваль был и международной платформой, чтобы это был такой крупнейший форум пространственного искусства, который бы проходил во всем Львове. То есть и в музеях, и в галереях, и в пространствах. И чтобы он собирал также сотни тысяч людей, которые приезжают на этот форум и понимают, что они получают невероятную программу, которую они не получают ни в Киеве, ни в Харькове, ни в Ужгороде. А здесь. Для этого нужна эта стабильность. И сейчас мы эту стабильность подтверждаем во время войны, но испытание войной – это одно дело, а испытание миром – это другое дело.

Не ждем победы, а приближаем ее: почему "Неделя скульптуры" началась во время вторжения России

"Львовская неделя скульптуры" происходит во второй раз и уже во второй раз во время полномасштабной войны. Видите ли вы символизм в том, что такой проект происходит во времена, когда многие украинцы только открывают для себя глубину украинской культуры и ее богатство?

Здесь символизм во всем. Прежде всего в этой войне, которая никак не налезает вообще на трезвую голову. Это дикость и это символизм – борьба света с тьмой. И именно эта символика состоит в том, что люди, которые не могли выбрать себе какую-то идентичность – они все же выбирают ее, кто не смог выбрать – выбирайте другую, пожалуйста. Убегайте, уезжайте, а остающиеся, те, кто выбирает Украину как свою идентичность, украинскую культуру, они не могут без того. Я считаю, что культура в такое время должна выполнять очень важную роль. Это та зацепка, то программирование, то содержание и ценность, ради чего вообще все эти испытания.

И мне кажется, с тем моментом, как мы быстро учимся как страна, как общество, мы можем очень четко разобраться в том культурном коде, и наконец обеспечить определенное процветание через культуру, через, назовем так, какой-то гуманитарный срез. Поэтому я культуру широко рассматриваю, это не только скульптура, картина, спектакль. Культура – это все аспекты от того, как ты живешь, где ты живешь, с кем ты живешь, что ты ешь, что ты смотришь, насколько у тебя пластичный мозг, насколько ты открыт к новому, насколько ты знаком с феноменами современности. Культура – это все. Насколько ты физически развит.

Я считаю, что именно в войну мы должны научиться достойно жить, преуспевать, и это будет наш ответ. Недавно был круглый стол, где как раз и было озвучено участниками, когда те, кто защищали нас на фронте, вернутся, они не увидят растерянное общество без ценностей и с непонятной позицией. Они увидят развивающееся общество и вольются в это все. И примут даже достаточно такие, может быть, непростые формы какого-то общественного диалога.



Работы в публичном пространстве популяризируют искусство среди детей также / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Но хуже всего – это пассивность, неопределенность, "не ко времени". Это идеальный формат, который может не просто замедлить, а просто уничтожить нас, уничтожить изнутри. Потому что не забывайте, у нас всегда у каждого есть внутренний враг. Он страшнее внешнего врага.

Внутренний враг сидит в каждом из нас. И это не в плане того, что мы можем делить нас на регионы, язык, культуру. Нет. Это внутренний враг и он глубже. И вот здесь, мне кажется, культура как раз и высвобождает этого внутреннего врага.

Новые имена, интерес и новые масштабы: какие ожидания от выставки у самих организаторов

Масштаб "Недели скульптуры" не может не поражать, но все же интересно, какие ваши ожидания от этого мероприятия?

Во-первых, я человек не результата, а процесса. Я ожидаю процесса. Я ожидаю очень многое от конференций, которые сейчас Академия искусств организует. У меня много ожиданий от студенческого конкурса творческой скульптуры. Мне хочется новых имен, новых свежих мыслей. Мне хочется наконец на той конференции об искусстве в публичном пространстве услышать эту очень правильную и важную мысль о том, как мы видим будущее, как мы смотрим на прошлое.

Я хочу увидеть десятки тысяч людей, которые придут смотреть на эту выставку и каждый найдет для себя повод для улыбки или слезы. Я хочу увидеть определенную благодарность от аудитории за большую проделанную работу. Я знаю, что сейчас, во время войны, это большая наглость и риск делать такие блокбастеры. Но мы не будем ждать победы, мы будем ее создавать через такие проекты. Ведь это ожидание, это, скажем так, участь слабых.

Мы живем сейчас, мы радуемся, процветаем, плачем, грустим, но мы живем полноценной жизнью. Вот неделя скульптуры, в это время, это осознанная, уверенная презентация нашей полноценной жизни. Вот я ожидаю таких результатов, но я думаю, что мы будем иметь очень большой хвост от этого события. И здесь вопрос уже другой – а что будет ожидать аудитория уже дальше? Станет ли этот фестиваль таким желанным, или он истощится через 2 – 3 года?

Дальше мне хочется, чтобы это спровоцировало большой интерес. Скульптура – очень сложный жанр, нужно туда инвестировать множество сил, усилий, материала, денег. Мне хочется, чтобы эти инвестиции пошли в пространственное искусство. Вот как Юрий Сташкив, человек, который не машину покупает, а скульптуру заказывает. И таких людей должно быть больше. Это очень повлияет на коллекции скульптуры, и я это также ожидаю, потому что это задание определенного тренда. Потому что раньше галереи вообще скульптуру не показывали. Теперь это будет.



Павел Гудимов ожидает, что такие мероприятия будут популяризировать скульптуру среди украинцев / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Все поймут, что скульптура – очень важный вид искусства. Есть некоторые музеи, полностью посвященные скульптуре. И я думаю, что нам бы во Львове надо бы иметь какую-то львовскую коллекцию скульптуры, которая позже перерастет в какой-то феномен. Через скульптуру можно смотреть на время, воспоминания. И, возможно, в области скульптуры будут созданы какие-то произведения благодаря этой платформе. Оно того стоит.

Только давайте еще откровенно говорить, у нас скульптура долгое время была, особенно если мы говорим о львовской школе керамики и так далее, просто как декоративное искусство какое-то. Скульптура не занимала ниши, которую должна занимать. Это определенная проблема даже в терминологии. Благодаря этому фестивалю мы понимаем, что мы уже размываем понятие. Это не идолы, которые стоят на площади. Скульптура – это все пространственное.

Я думаю, что и вы правы, и я прав, и те, кто любит, не любит, хочет, не хочет, они все правы. Это классно, что именно этот жанр так задел, и этот жанр имеет огромный потенциал в фестивале. Вот это важно. Потому что не всякий жанр может выйти на такую аудиторию. Скульптура готова разговаривать с миллионами, и она это делает.