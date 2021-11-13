Недолго радовались: после "триумфального" возвращения нападавших на "Схемы" таки уволили

Директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова встречали аплодисментами, когда тот вернулся на работу. И это, несмотря на то, что именно он 4 октября по приказу Евгения Мецгера применил силу против журналистов "Схемы".

Однако триумфальное возвращение таки не удалось. 12 ноября стало известно, что по рекомендации наблюдательного совета банка Игоря Тельбизова все-таки уволили с работы.

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Победителем вернуться не удалось

Главу департамента безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова уволили. Соответствующее решение единогласно приняло правление, прислушавшись к рекомендациям внеочередного заседания наблюдательного совета банка.

Примечательно, что произошло после публикации в соцсетях резонансного видео, в котором Тельбизов радостно возвращается на работу после отстранения, и при этом его встречают аплодисментами.

Также была информация, что в должности восстановили не только Тельбизова, но и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. Впрочем, того также в итоге уволили.

Результаты внутреннего расследования так и не опубликованы

в настоящее время уволены все 4 участника нападения на журналистов "Схем" – председателя правления банка Евгения Мецгера, пресс-секретаря Владимира Пикалова, а теперь и Игоря Тельбизова и Олега Осипова.

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" заявил: своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что "не способны должным образом выполнять свои обязанности". Поэтому их уволили по статье Кодекса законов о труде о несоответствии занимаемой должности.

Также оба являются обвиняемыми в уголовном производстве о препятствовании работе журналиста, заседание суда запланировано на 29 ноября. Однако банк до сих пор не обнародовал результаты внутреннего расследования инцидента.

Кратко о нападении на "Схемы" в "Укрэксимбанке"