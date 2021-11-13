А проте тріумфальне повернення таки не вдалося. 12 листопада стало відомо, що за рекомендацією наглядової ради банку Ігоря Тельбізова таки звільнили з роботи.

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Переможцем повернутися не вдалося

Главу департаменту безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова звільнили. Відповідне рішення одностайно ухвалило правління, прислухавшись до рекомендацій позачергового засідання наглядової ради банку.

Примітно, що сталося це після публікації у соцмережах резонансного відео, в якому Тельбізов радісно повертається на роботу після відсторонення, і при цьому його зустрічають оплесками.

Також була інформація, що на посаді поновили не тільки Тельбізова, а й начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова. Утім, того також у підсумку звільнили.

Зверніть увагу: наразі звільнено усіх 4 учасників нападу на журналістів "Схем" – голову правління банку Євгена Мецгера, прессекретаря Володимира Пікалова, а тепер й Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова.

Результатів внутрішнього розслідування так і не опублікували

Наглядова рада "Укрексімбанку" заявила: своїми діями Тельбізов та Осіпов довели, що "не здатні належним чином виконувати свої обов’язки". Тому їх звільнили за статтею Кодексу законів про працю про невідповідність займаній посаді.

Також обоє є обвинуваченими у кримінальному провадженні про перешкоджання роботі журналіста, засідання суду заплановане на 29 листопада. А проте банк досі не оприлюднив результати внутрішнього розслідування інциденту.

Коротко про напад на "Схеми" в "Укрексімбанку"