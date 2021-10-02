Недопустимо, чтобы Саакашвили брал в заложники партнерство с Украиной, – МИД Грузии

В грузинском МИД прокомментировали реакцию украинской власти на задержание Михеила Саакашавили. Там обеспокоены будущим стратегического партнерства между странами.

На эту тему высказался глава грузинского ведомства Давид Залкалиани. Он подчеркнул, что позиция Украины понятна, ведь у Саакашвили гражданство этой страны.

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Что говорят в грузинском МИД

Министр заверил, что работник грузинского посольства предоставляет украинской стороне всю необходимую информацию. "Данные, обнародованные накануне прокуратурой, также немедленно передадут украинским друзьям", – добавил он.

Недопустимо, чтобы один человек брал в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной,

– отметил Залкалиани.

Он выразил уверенность, что "спокойно, мирно у нас будут разъяснения по всем вопросам, и наши отношения с Украиной так же будут развиваться, как развивались до этого".

"Недопустимо, чтобы одно лицо брало в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной", – добавил глава грузинского МИД.

Подробности о встрече с грузинским дипломатом

С украинскими дипломатами общался старший советник Сандро Топурия, который является временным поверенным Грузии в Украине. Он пояснил обстоятельства задержания Саакашвили и уточнил информацию о инкриминируемых ему статьях уголовного кодекса. Зато в украинском ведомстве подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.