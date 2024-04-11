Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что проблема с бронетехникой у россиян возникнет через год – следующей весной. Темпы, с которыми Украина уничтожает их технику – безумные. Это заставит Россию использовать почти всю броню со старых советских складов и отправить всё на фронт.

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"Украинские Силы обороны ее, конечно, уничтожат и тогда у россиян будет только та техника, которую они смогут изготовить", – сказал военный эксперт.

Проблема с бронетехникой

Россияне вывозят технику на поля. Они пытаются с помощью техники выполнять боевые задачи – штурмовать украинские позиции.

Просто сажают на броню столько солдат сколько может удержаться. У них такой механизм передвижения личного состава на броне,

– отметил Свитан.

Военный эксперт предположил, что к 2025 году у России не останется брони. Следующей весной они начнут производить определенное количество бронетехники, но уже не будут восстанавливать старые машины. Отправлять на фронт будут только то, что смогут изготовить.

Ширина фронта, которую они (Россия – 24 Канал) смогут обеспечить тем количеством боеприпасов и техники, которые они производят – это примерно 400 километров. Они не смогут обеспечить 1200 километров фронта своими мощностями,

– сказал Роман Свитан.

Ситуация на фронте: коротко