Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що проблема з бронетехнікою у росіян виникне через рік – наступної весни. Темпи, з якими Україна знищує їхню техніку, – шалені. Це змусить Росію використати майже всю броню зі старих радянських складів і відправити все на фронт.

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"Українські Сили оборони її, звичайно, знищать і тоді у росіян буде тільки та техніка, яку вони зможуть виготовити", – сказав військовий експерт.

Проблема з бронетехнікою

Росіяни вивозять техніку на поля. Вони намагаються за допомогою техніки виконувати бойові завдання – штурмувати українські позиції.

Просто садять на броню стільки солдат, скільки може втриматись. У них такий механізм пересування особового складу на броні,

– зауважив Світан.

Військовий експерт припустив, що до 2025 року у Росії не залишиться броні. Наступної весни вони розпочнуть виготовляти певну кількість бронетехніки, але вже не відновлюватимуть старі машини. Відправлятимуть на фронт тільки те, що зможуть виготовити.

Ширина фронту, яку вони (Росія – 24 Канал) зможуть забезпечити тою кількістю боєприпасів та техніки, які вони виготовляють – це приблизно 400 кілометрів. Вони не зможуть забезпечити 1200 кілометрів фронту своїми потужностями,

– сказав Роман Світан.

Ситуація на фронті: коротко