Недовольство и жалобы: Нацсовет проверит русскоязычный телеконтент на Новый год

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что каналы в новогоднюю ночь транслировали русскоязычный продукт. Регулятор не назвал, о каких именно каналах идет речь, однако пообещал их наказать.

Соответствующее заявление обнародовали на заседании Нацсовета. Регулятор провел мониторинг эфира украинских телеканалов 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года.

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Нацсовет обещает наказать каналы на русскоязычный контент в новогоднюю ночь

Член Нацсовета Максим Оноприенко заявил, что регулятор обнаружил в новогоднюю ночь большое количество русскоязычного продукта. Он рассказал, что знают, какие именно каналы являются нарушителями, и пока не готовы их назвать.

Но мониторинг очень объемный и очень основательный, поэтому нам необходимо еще немного времени для того, чтобы все цифры проверить и детально свести по всем процентам языковое наполнение. Но обязательно все признаки нарушений будут обнародованы и рассмотрены во время ближайших заседаний, и Нацсовет примет соответствующие меры,

– заверил Оноприенко.

Член Нацсовета объяснил, что "столько недовольства зрителей и жалоб не получали уже давно".

Транслируемые каналы в новогоднюю ночь

Заместитель главы Нацсовета Валентин Коваль объяснил, что самые высокие рейтинги в это время имели каналы "1+1" и "Украина". Они транслировали продукты собственного производства. Коваль отметил, что:

"получается так, что те каналы, которые сделали ставки на советские фильмы, они точно проиграли;

больше всего это заметно на канале СТБ, где (были – 24 канал) вообще не присущи этому каналу программы, и его зритель вообще, наверное, был мало готов к просмотру кинофильма "Девчата". Поэтому СТБ оказался в шестерке на предпоследнем месте;

канал "Интер", для которого советские фильмы являются более традиционными, присущими и которые ожидает его аудитория, немного поднялся в этот день. Наверное, пора уже обратиться к собственному национальному продукту, к собственному производству, к современным фильмам;

на "Новом канале", где в очередной раз можно было увидеть "Гарри Поттера "или "Брюса Всемогущего" не очень сработало.

По словам главы Нацсовета Ольги Герасимьюк, "общество ушло далеко вперед и опередило свое телевидение, которое до сих пор считает, что советщина до сих пор в голове у зрителей".

Коротко о последних наказаниях Нацсовета

13 января Нацсовет оштрафовал коммунальный телеканал ТРК "Вежа" из Ивано-Франковска. В частности за то, что он транслировал фильм с русской озвучкой. Канал должен оплатить штраф 2 800 гривен.

Нацсовет наказал канал К2, ведь он назвал Крым "российским" в одной из программ. В частности каналу объявили предупреждение. Сам канал назвал ошибку "техническими проблемами и случайностью, которые не зависели от их работников".

В октябре 2021 года Нацсовет заявил, что внедрит мониторинг украинских СМИ, ведь они все чаще распространяют неправдивую информацию о коронавирусе.

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