Недра останутся украинскими: Свириденко раскрыла детали соглашения об ископаемых

Украина и США 1 мая подписали соглашение о полезных ископаемых. Сейчас стало известно, что документ закрепляет важные для нашей страны пункты, и при этом остается выгодным для обоих государств.

Более того, недра остаются в украинской собственности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра Украины, министра экономики Украины Юлию Свириденко в эфире телемарафона.

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Что известно о соглашении между Украиной и США

Мы можем привлекать инвестиции в украинскую экономику, мы получим инвесторов, мы получим каналы сбыта продукции. В Украине могут появиться новые мощности по добыче ископаемых, новые заводы, которые могли бы и не быть без этого соглашения и без вовлеченности наших американских партнеров. И бесспорно, это продолжение нашего стратегического партнерства с США на фоне продолжающейся российской агрессии,

– сообщила Свириденко.