Замок Богомолец: что известно о недвижимости кандидата в президенты
24 канал продолжает рассказывать о недвижимости тех, кто будет бороться за кресло главы государства на выборах 31 марта. В этом материале знакомим вас с земельными участками, квартирами и уникальным музеем Ольги Богомолец.
В начале декабря 2018 года появился видеоролик, в котором председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и политик Ольга Богомолец напротив Михайловского собора заявила, что идет в президенты Украины.
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16 января ЦИК зарегистрировала депутата в кандидаты на президентские выборы, которые состоятся 31 марта 2019 года.
Ольга Богомолец объявила, что идет в президенты: видео
Что известно о недвижимости Ольги Богомолец?
В декларации за 2017 год народный депутат указала значительное количество недвижимого имущества.
Богомолец является собственником шести земельных участков, общей площадью 6679 квадратных метров. Они расположены в нескольких областях Украины:
- Село Иванковичи (Киевская область) – два участка, общей площадью 3000 квадратных метров.
- Село Покровское (Николаевская область) – площадью 500 квадратных метров.
- Село Сколе (Львовская область) – площадью 478 квадратных метров.
- Село Верхнее Синевидное (Львовская область) – площадью 962 квадратных метров.
- Село Радомышль (Житомирская область) – площадью 1739 квадратных метров.
Кандидат в президенты владеет пятью домами во Львовской, Киевской и Николаевской областях. Их общая площадь составляет 670,2 квадратных метров.
В Киеве депутат приобрела шесть квартир, общей площадью 1021,72 квадратных метров. В столице также имеет гараж, три машиноместа, а еще нежилые помещения общей площадью 723 квадратных метров.
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В декларации указано, что чиновница владеет номером в Одессе – апартаменты с кухней на 205,3 квадратных метров.
Самым известным объектом недвижимости Ольги Богомолец является историко-культурный комплекс "Замок Радомысль" в Житомирской области. Его площадь составляет 1950 квадратных метров.
Замок в Радомышле
Комплекс объединяет в себе гостиницу, музей, ландшафтный парк, помещения для торжественных церемоний и концертный зал. Все выполнено в стиле Средневековья – толстые каменные стены, много дерева и изысканных деталей.
Изысканная недвижимость Богомолец
Музей Ольги Богомолец
Номер в отеле "Замок Радомысль"
Изысканный интерьер в историко-культурном комплексе
В 2011 году Богомолец открыла в комплексе музей украинской домашней иконы. Ее коллекция насчитывает около пяти тысяч экспонатов из разных уголков Украины.
Смотрите фото музея домашней иконы Ольги Богомолец:
Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?
• 31 марта 2019 года в Украине состоятся президентские выборы.
• Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля.
• Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.
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