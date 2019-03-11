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      Замок Богомолец: что известно о недвижимости кандидата в президенты

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      Недвижимость Богомолец - все об имениях кандидата в президенты Украины 2019
      Что известно о недвижимости Богомолец? / 24 канал

      24 канал продолжает рассказывать о недвижимости тех, кто будет бороться за кресло главы государства на выборах 31 марта. В этом материале знакомим вас с земельными участками, квартирами и уникальным музеем Ольги Богомолец.

      В начале декабря 2018 года появился видеоролик, в котором председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и политик Ольга Богомолец напротив Михайловского собора заявила, что идет в президенты Украины.

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      16 января ЦИК зарегистрировала депутата в кандидаты на президентские выборы, которые состоятся 31 марта 2019 года.

      Ольга Богомолец объявила, что идет в президенты: видео

      Что известно о недвижимости Ольги Богомолец?

      В декларации за 2017 год народный депутат указала значительное количество недвижимого имущества.

      Богомолец является собственником шести земельных участков, общей площадью 6679 квадратных метров. Они расположены в нескольких областях Украины:

      • Село Иванковичи (Киевская область) – два участка, общей площадью 3000 квадратных метров.
      • Село Покровское (Николаевская область) – площадью 500 квадратных метров.
      • Село Сколе (Львовская область) – площадью 478 квадратных метров.
      • Село Верхнее Синевидное (Львовская область) – площадью 962 квадратных метров.
      • Село Радомышль (Житомирская область) – площадью 1739 квадратных метров.

      Кандидат в президенты владеет пятью домами во Львовской, Киевской и Николаевской областях. Их общая площадь составляет 670,2 квадратных метров.

      В Киеве депутат приобрела шесть квартир, общей площадью 1021,72 квадратных метров. В столице также имеет гараж, три машиноместа, а еще нежилые помещения общей площадью 723 квадратных метров.

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      В декларации указано, что чиновница владеет номером в Одессе – апартаменты с кухней на 205,3 квадратных метров.

      Самым известным объектом недвижимости Ольги Богомолец является историко-культурный комплекс "Замок Радомысль" в Житомирской области. Его площадь составляет 1950 квадратных метров.

      замок богомолець

      Замок в Радомышле

      Комплекс объединяет в себе гостиницу, музей, ландшафтный парк, помещения для торжественных церемоний и концертный зал. Все выполнено в стиле Средневековья – толстые каменные стены, много дерева и изысканных деталей.

      музей богомолецьИзысканная недвижимость Богомолец

      богомолець
      Музей Ольги Богомолец 

      музей богомолець
      Номер в отеле "Замок Радомысль"

      музей богомолець

      Изысканный интерьер в историко-культурном комплексе

      В 2011 году Богомолец открыла в комплексе музей украинской домашней иконы. Ее коллекция насчитывает около пяти тысяч экспонатов из разных уголков Украины.

      Смотрите фото музея домашней иконы Ольги Богомолец:

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Новости недвижимости Выборы Президента 2019 Новости недвижимости Украины Ольга Богомолец Елитная недвижемость Недвижимость кандидатов в президенты
      Источник: 24 канал
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