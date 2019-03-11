Замок Богомолець: що відомо про нерухомість кандидатки в президенти

24 канал продовжує розповідати про нерухомість тих, хто боротиметься за крісло глави держави на виборах 31 березня. У цьому матеріалі знайомимо вас із земельними ділянками, квартирами та унікальним музеєм Ольги Богомолець.

На початку грудня 2018 року з'явився відеоролик, в якому голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я та політик Ольга Богомолець навпроти Михайлівського собору заявила, що йде в президенти України.

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16 січня ЦВК зареєструвала депутатку в кандидати на президентські вибори, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Ольга Богомолець оголосила, що йде в президенти: відео

Що відомо про нерухомість Ольги Богомолець?

У декларації за 2017 рік народна депутатка вказала значну кількість нерухомого майна.

Богомолець є власницею шести земельних ділянок, загальною площею 6679 квадратних метрів. Вони розташовані в декількох областях України:

Село Іванковичі (Київська область) – дві ділянки, загальною площею 3000 квадратних метрів .

. Село Покровське (Миколаївська область) – площею 500 квадратних метрів .

. Село Сколе (Львівська область) – площею 478 квадратних метрів .

. Село Верхнє Синьовидне (Львівська область) – площею 962 квадратних метрів .

. Село Радомишль (Житомирська область) – площею 1739 квадратних метрів.

Кандидатка в президенти володіє п'ятьма будинками у Львівській, Київській та Миколаївській областях. Їхня загальна площа становить 670,2 квадратних метрів.

У Києві депутатка придбала шість квартир, загальною площею 1021,72 квадратних метрів. У столиці також має гараж, три машиномісця, а ще нежитлові приміщення загальною площею 723 квадратних метрів.

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В декларації зазначено, що чиновниця володіє номером в Одесі – апартаменти з кухнею на 205,3 квадратних метрів.

Найвідомішим об'єктом нерухомості Ольги Богомолець є історико-культурний комплекс "Замок Радомисль" у Житомирській області. Його площа становить 1950 квадратних метрів.



Замок у Радомишлі

Комплекс об'єднує в собі готель, музей, ландшафтний парк, приміщення для урочистих церемоній та концертний зал. Все виконано у стилі Середньовіччя – товсті кам'яні стіни, багато дерева та вишуканих деталей.



Вишукана нерухомість Богомолець



Музей Ольги Богомолець



Номер у готелі "Замок Радомисль"



Вишуканий інтер'єр в історико-культурному комплексі

У 2011 році Богомолець відкрила у комплексі музей української домашньої ікони. Її колекція налічує близько п'яти тисяч експонатів з різних куточків України.

Дивіться фото музею домашньої ікони Ольги Богомолець:

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?• 31 березня 2019 року в Україні відбудуться президентські вибори.

• Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня.

• Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

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