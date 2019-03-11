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      Замок Богомолець: що відомо про нерухомість кандидатки в президенти

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      Нерухомість Богомолець - все про маєтки кандидатки в президенти України 2019
      Що відомо про нерухомість Богомолець? / 24 канал

      24 канал продовжує розповідати про нерухомість тих, хто боротиметься за крісло глави держави на виборах 31 березня. У цьому матеріалі знайомимо вас із земельними ділянками, квартирами та унікальним музеєм Ольги Богомолець.

      На початку грудня 2018 року з'явився відеоролик, в якому голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я та політик Ольга Богомолець навпроти Михайлівського собору заявила, що йде в президенти України.

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      16 січня ЦВК зареєструвала депутатку в кандидати на президентські вибори, які відбудуться 31 березня 2019 року.

      Ольга Богомолець оголосила, що йде в президенти: відео

      Що відомо про нерухомість Ольги Богомолець?

      У декларації за 2017 рік народна депутатка вказала значну кількість нерухомого майна.

      Богомолець є власницею шести земельних ділянок, загальною площею 6679 квадратних метрів. Вони розташовані в декількох областях України: 

      • Село Іванковичі (Київська область) – дві ділянки, загальною площею 3000 квадратних метрів.
      • Село Покровське (Миколаївська область) – площею 500 квадратних метрів.
      • Село Сколе (Львівська область) – площею 478 квадратних метрів.
      • Село Верхнє Синьовидне (Львівська область) – площею 962 квадратних метрів.
      • Село Радомишль (Житомирська область) – площею 1739 квадратних метрів.

      Кандидатка в президенти володіє п'ятьма будинками у Львівській, Київській та Миколаївській областях. Їхня загальна площа становить 670,2 квадратних метрів.

      У Києві депутатка придбала шість квартир, загальною площею 1021,72 квадратних метрів. У столиці також має гараж, три машиномісця, а ще нежитлові приміщення загальною площею 723 квадратних метрів.

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      В декларації зазначено, що чиновниця володіє номером в Одесі – апартаменти з кухнею на 205,3 квадратних метрів.

      Найвідомішим об'єктом нерухомості Ольги Богомолець є історико-культурний комплекс "Замок Радомисль" у Житомирській області. Його площа становить 1950 квадратних метрів.

      замок богомолець
      Замок у Радомишлі

      Комплекс об'єднує в собі готель, музей, ландшафтний парк, приміщення для урочистих церемоній та концертний зал. Все виконано у стилі Середньовіччя – товсті кам'яні стіни, багато дерева та вишуканих деталей.

      музей богомолець
      Вишукана нерухомість Богомолець

      богомолець
      Музей Ольги Богомолець 

      музей богомолець
      Номер у готелі "Замок Радомисль"

      музей богомолець
      Вишуканий інтер'єр в історико-культурному комплексі

      У 2011 році Богомолець відкрила у комплексі музей української домашньої ікони. Її колекція налічує близько п'яти тисяч експонатів з різних куточків України.

      Дивіться фото музею домашньої ікони Ольги Богомолець:

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини політики Новини нерухомості Публікації Президентські вибори 2019 Нерухомість кандидатів в президенти Новини нерухомості України Елітна нерухомість Ольга Богомолець
      Джерело: 24 канал
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