Нефедов хочет вернуть лимит в 150 евро на получение посылок из-за рубежа

Максим Нефедов предлагает временно вернуть лимит стоимости иностранных посылок, которые не облагаются. По мнению председателя Государственной таможенной службы действующая система не приносит доходов.

Глава таможенной службы в интервью "5 каналу" выступает за изменение механизма оформления всех посылок.

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С точки зрения именно администрирования, я не вижу, что снижение лимита принесло существенную пользу. Дело в том, что таможня сама не умеет еще администрировать такие мелкие платежи,

– рассказал Нефедов.

По его словам, сейчас для оплаты даже небольших сумм из посылок необходимо подавать декларацию в бумажной форме и ехать на таможню. Кроме того, таможня больше тратит денег на сбор этих налогов, чем получает в бюджет.

Нефедов уточнил, что сейчас разрабатываются новые требования к упаковке посылок.

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Что изменилось в стоимости международных посылок?Еще в конце 2018 года в правительстве решили обложить налогом международные посылки. Это касается пакетов с объявленной стоимостью более 100 евро.



По решению правительства Гройсмана, с 1 июля 2019 года за пакеты, которые дороже 100 евро, придется платить налоги. Ранее этот порог составлял 150 евро.