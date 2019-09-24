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      Нефедов хочет вернуть лимит в 150 евро на получение посылок из-за рубежа

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      Максим Нефедов
      Максим Нефедов / 5.ua

      Максим Нефедов предлагает временно вернуть лимит стоимости иностранных посылок, которые не облагаются. По мнению председателя Государственной таможенной службы действующая система не приносит доходов.

      Глава таможенной службы в интервью "5 каналу" выступает за изменение механизма оформления всех посылок.

      Важно: С 1 июля за международные посылки придется платить больше: сколько и почему

      С точки зрения именно администрирования, я не вижу, что снижение лимита принесло существенную пользу. Дело в том, что таможня сама не умеет еще администрировать такие мелкие платежи,
      – рассказал Нефедов.

      По его словам, сейчас для оплаты даже небольших сумм из посылок необходимо подавать декларацию в бумажной форме и ехать на таможню. Кроме того, таможня больше тратит денег на сбор этих налогов, чем получает в бюджет.

      Нефедов уточнил, что сейчас разрабатываются новые требования к упаковке посылок.

      Это интересно! Налоги на зарубежные посылки от 22 евро, или Как правительство провалило борьбу с контрабандой

      Что изменилось в стоимости международных посылок?Еще в конце 2018 года в правительстве решили обложить налогом международные посылки. Это касается пакетов с объявленной стоимостью более 100 евро.

      По решению правительства Гройсмана, с 1 июля 2019 года за пакеты, которые дороже 100 евро, придется платить налоги. Ранее этот порог составлял 150 евро.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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