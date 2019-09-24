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      Нефьодов хоче повернути ліміт у 150 євро на отримання посилок з-за кордону

      1584 Читать новость на русском
      Максим Нефьодов
      Максим Нефьодов / 5.ua

      Максим Нефьодов пропонує тимчасово повернути ліміт вартості закордонних посилок, які не оподатковуються. На думку голови Державної митної служби чинна система не приносить доходів.

      Глава митної служби в інтерв'ю "5 каналу" виступає за зміну механізму оформлення всіх посилок.

      Важливо: З 1 липня за міжнародні пакунки доведеться сплачувати більше: скільки та чому

      З точки зору саме адміністрування, я не бачу, що зниження ліміту заподіяло істотну користь. Справа в тому, що митниця сама не вміє ще адмініструвати такі дрібні платежі,
      – розповів Нефьодов.

      За його словами, зараз для сплати навіть невеликих сум з посилок необхідно подавати декларацію в паперовій формі і їхати на митницю. Крім того, митниця більше витрачає грошей на збір цих податків, ніж отримує в бюджет.

      Нефьодов уточнив, що зараз розробляються нові вимоги до упаковки посилок.

      Це цікаво! Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою

      Що змінилося у вартості міжнародних посилок?Ще наприкінці 2018 року в уряді вирішили обкласти податком міжнародні посилки. Це стосується пакунків з оголошеною вартістю більші за 100 євро.

      За рішенням уряду Гройсмана, з 1 липня 2019 року за пакунки, які дорожче за 100 євро доведеться сплачувати податки. Раніше цей поріг становив 150 євро. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України
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