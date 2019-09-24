Нефьодов хоче повернути ліміт у 150 євро на отримання посилок з-за кордону

Максим Нефьодов пропонує тимчасово повернути ліміт вартості закордонних посилок, які не оподатковуються. На думку голови Державної митної служби чинна система не приносить доходів.

Глава митної служби в інтерв'ю "5 каналу" виступає за зміну механізму оформлення всіх посилок.

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З точки зору саме адміністрування, я не бачу, що зниження ліміту заподіяло істотну користь. Справа в тому, що митниця сама не вміє ще адмініструвати такі дрібні платежі,

– розповів Нефьодов.

За його словами, зараз для сплати навіть невеликих сум з посилок необхідно подавати декларацію в паперовій формі і їхати на митницю. Крім того, митниця більше витрачає грошей на збір цих податків, ніж отримує в бюджет.

Нефьодов уточнив, що зараз розробляються нові вимоги до упаковки посилок.

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Що змінилося у вартості міжнародних посилок?Ще наприкінці 2018 року в уряді вирішили обкласти податком міжнародні посилки. Це стосується пакунків з оголошеною вартістю більші за 100 євро.



За рішенням уряду Гройсмана, з 1 липня 2019 року за пакунки, які дорожче за 100 євро доведеться сплачувати податки. Раніше цей поріг становив 150 євро.