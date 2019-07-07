З 1 липня за міжнародні пакунки доведеться сплачувати більше: скільки та чому

Ще наприкінці 2018 року в уряді вирішили обкласти податком міжнародні посилки. Це стосується пакунків з оголошеною вартістю більші за 100 євро. Про те, скільки тепер доведеться сплачувати українцям – читайте далі.

Що змінилося у вартості міжнародних посилок

За рішенням уряду, з 1 липня за пакунки, які дорожче за 100 євро доведеться сплачувати податки. Раніше ж цей поріг становив 150 євро.

Читайте також: Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою

Для тих українців, що постійно купують щось за кордоном та замовляють доставку – це не дуже хороша новина. Наприклад, Сергій вже багато років, купує одяг лише за кордоном. Каже, що він значно якісніший та не на багато дорожчий. Відтепер Сергію та іншим українцям доведеться платити більше.

Якщо ви фізична особа і замовляєте доставку зі Сполучених Штатів, Китаю або іншого закордонного магазину, а вартість цього товару становить від 100 до 150 євро – відтепер ви маєте платити податок на додану вартість. Він складає 20%,

– пояснив перший заступник з операційної діяльності "Укрпошти" Олександр Перцовський.



З 1 липня за міжнародні пакунки доведеться сплачувати більше

Для чого піднімати ціни на посилки

Для розрахунку суми буде застосовуватися курс НБУ, встановлений на день подання митної декларації. Такі зміни запропонував уряд, який переконаний, що платні посилки мають збільшити надходження до бюджету, а ще допоможуть побороти контрабанду. Проте, експерти до змін ставляться скептично. Називають це ілюзією боротьби.

Говорити, що це нанесе нищівного удару, сірим схемам контрабандного ввезення не варто. Бо сірі схеми як існували, так і будуть існувати. При фактично прозорому кордоні у нас на Сході, де можна завозити контрабанду хоч фурами. Не варто забувати й про кордон з Придністров'ям, де відбувались контрабандні перевезення вже не шляхом поштових відправлень, а цілими контейнерними партіями,

– наголосив голова громадської організації "Союз захисту підприємництва" Сергій Доротич.

Експерти не прогнозують збільшення ціни на українському ринку. Кажуть, що лише 30% отриманого товару на пошті, йде на продаж. До того ж, люди масово будуть розбивати свої поштові відправлення і замовляти меншу кількість товару, щоб вкладатися в зазначений ліміт.

Це стимулює заниження реальної митної вартості. Для того, щоб перевірити, чи відповідає митна вартість на відправлені, тому що в середині, митники мають його розкривати, перевіряти, а це великі трудовитрати. Тож ми розуміємо, що лише маленька частинка відправлень буде проходити справжню перевірку,

– додав Перцовський.

Втім, зменшення попиту на міжнародні відправлення, експерти не прогнозують. Така практика в Білорусі, наприклад, не вдалась. Зрозумівши помилку, там вирішила підвищити поріг неоподаткованих посилок до 200 євро.

Більше про те, як змінилося оподаткування міжнародних посилок – дивіться тут.

Хоча у більшості Європейських країн досі є обмеження у 22 євро. Такий поріг пропонували українцям ще у 2016 році, проте через обурення, поки що зупинились саме на 100.