Для России это безысходность: какие условия выдвигают Индия и Китай Кремлю по нефти

Из-за санкций продажа российской нефти в страны мира существенно упала. Крупнейшими покупателями нефтепродуктов страны-агрессорки являются Индия и Китай. Однако Россия вынуждена играть по их правилам.

Россия как продавец нефти больше не диктует условия своим покупателям. Сейчас все происходит как раз наоборот. Детальнее о проблемах России на рынке 24 Каналу рассказал Михаил Крутыхин – эксперт по нефти и газу.

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Как Китай и Индия устанавливают свои правила игры

Главными покупателями российской нефти являются Индия и Китай. Однако даже с этими странами не все так просто – они, фактически, диктуют свои условия России. Например, в Индии еще с 1 сентября официально объявили, что не будут ориентироваться на российскую нефть, потому что им необходима нефть из других стран.

В том числе и потому, что один сорт нефти – это фактически ничто для нефтеперерабатывающей отрасли. В Индию поступает 42 сорта нефти.

Для России проблема и расчет в индийских рупиях, потому что накапливать эту валюту просто не выгодно. Поэтому Индия за последние два месяца сокращает закупки российской нефти, увеличивая закупки из стран Персидского залива.

Нефтегазоносный бассейн Персидского залива

Это область уникальной концентрации нефти и газа. Он расположен на территории Катара, Бахрейна, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Ирана, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, частично Турции и Сирии.

Запасы нефти там – 53 млрд т, газа – 26.7 трлн м³

А вот Китаю уже некуда дальше диктовать свои условия, потому что все уже давно России продиктовал России. Основная часть нефти, попадающей из России в Китай, идет не по морю, а по нефтепроводу ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан). Доля нефти, которую получает Китай, идет по специальным ценам,

– заметил Михаил Крутыхин.

Кроме того, определенное количество российской нефти к 2029 году будет уходить на погашение долга, ведь раньше Китай значительную сумму "Роснефти". Что также интересно, Пекин отказался платить полную сумму за транспортировку нефти. Переговоры по этому поводу длились долгое время, однако Китай остался незыблемым.

Фактически, Россия сбросила цену на нефтепродукты просто потому, что Китай отказывался платить больше.

Михаил Крутыхин о плачевном положении России из-за нефти: смотрите видео

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