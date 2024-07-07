Нефтебаза горела сутки: дроны СБУ атаковали "Лукойл-Югнефтепродукт"

Украина продолжает бить по нефтеперерабатывающей промышленности России. В частности, одна из нефтебаз пылала сутки.

Состоялась успешная атака дронов СБУ на "Лукойл-Югнефтепродукт". Россияне 6 июля не смогли потушить масштабный пожар, который возник там еще после ночного удара по нефтебазе возле станицы Павловская Краснодарского края, передает 24 Канал.

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Было два взрыва

Масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами начался после двух взрывов.

Также дроны СБУ стоят за серией взрывов на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская. По данным спутниковых снимков, повреждено не менее трех резервуаров с топливом.

СБУ и в дальнейшем будет вводить дроновые экономические санкции против объектов, которые обеспечивают топливом российские войска в Украине. Правила просты: работаете на ВПК – ждите взрывной "хлопок",

– подчеркнул источник.

На нефтебазе пылал масштабный пожар: смотрите видео

Украина уже длительное время успешно атакует нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы на территории России. В частности, Силы обороны Украины в ночь на 20 и 21 июня атаковали нефтеперерабатывающую отрасль и другие важные объекты врагов. В частности, успешно поразили ряд целей в России и временно оккупированном Крыму.