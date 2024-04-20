Сбивали дроны нефтебазой: в Смоленской области после атаки дронов возник масштабный пожар

Оккупанты заявили, что 20 апреля дроны массированно атаковали Россию. Тревожно было и в Смоленской области, где вспыхнула нефтебаза, принадлежащая "Лукойлу".

В российском минобороны заявили, что всего сбили 50 беспилотников. Правда, опубликованные в сети кадры демонстрируют, что дроны оккупанты, очевидно, сбивали нефтебазами и другими объектами, передает 24 Канал.

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Ярко пылало в Смоленской области

В Смоленской области ночью было тревожно, так в Кардымовском районе вспыхнул пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. В частности, это подтвердил и губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он заявил, что около в 02:00 Кардымовский район атаковали беспилотники. Понятное дело, Анохин утверждает, что все дроны сбили, однако возник пожар на НПЗ.

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Хотя Анохин и не уточнял, какой объект оказался под ударом, однако в этом помогли местные телеграм-каналы, которые распространяют видео и фото с последствиями. Так, на одном из видео мужчина подробно рассказал о последствиях атаки. Местный житель охотно рассказал, что дроны атаковали нефтебазу "Кардымово", что в Смоленской области. Также мужчина утверждает, что пожар вспыхнул и на другом топливно-энергетическом объекте – "Нефтика".

Стоит заметить, что нефтебаза "Кардымово" принадлежит ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт".

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Традиционно, оккупанты не заявляли о пострадавших. Губернатор Смоленской области лишь добавил, что на местах работают спасатели.

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