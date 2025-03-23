Пожар распространяется: на российской нефтеперекачивающей станции "Кавказская" раздавались новые взрывы

На нефтеперекачивающей станции "Кавказская", что на Кубани, минувшей ночью снова раздавались взрывы. Площадь возгорания снова возросла.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко.

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Пожар на нефтебазе на Кубани продолжается пятый день

На российской нефтеперекачивающей станции "Кавказская" после атаки украинских БпЛА 19 марта до сих пор продолжается пожар. Объект находится в городе Кропоткин. После того как российская противовоздушная оборона сбивала беспилотники, там началось мощное возгорание и раздавались взрывы. Этой ночью на станции снова было громко.

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На нефтебазе на Кубани снова раздавались взрывы: смотрите видео

Российские СМИ пишут, что пожар не останавливается, а только распространяется. Работа предприятия пока приостановлена. В результате атаки транспортировка нефти осуществляется на пониженных режимах. Также в так называемом "оперативном штабе" области сообщили, что пострадавших в результате атаки и пожаров нет.

Пожар на объекте продолжается 5 день: видео

По состоянию на 23 марта после серии новых взрывов пожар раскинулся на 4 250 квадратных метров территории нефтебазы "Кавказская". После ночного выброса нефтепродуктов на базе в Краснодарском крае зафиксировано превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе.

Напомним, несколько дней назад дроны попали в пункт перевалки нефти на станции "Кавказская". Отсюда российская нефть по железной дороге направляется в трубопроводную систему "Каспийский трубопроводный консорциум". После того на объекте продолжается пожар, взрывы снова слышали 21 марта.