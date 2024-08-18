Будет гореть несколько дней: под Ростовом не могут потушить пожар на нефтебазе после атаки БпЛА

В Ростовской области не могут потушить пожар на нефтебазе. Огонь вспыхнул на комбинате "Кавказ".

Пожар возник еще ориентировочно в 5 часов утра 18 августа после атаки беспилотников. В телеграмм-каналах написали, что в случае, если резервуары были полными и топливо не успели слить, то будет гореть 3 – 4 дня, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре на нефтебазе под Ростовом

Перекрыли трассу на Опеньки, будут качать воду из озера Соленого к югу от города (Пролетарск – 24 Канал),

– заявили россияне.

Они также объяснили, что скорые забирают пожарных, которые получили тепловой удар во время тушения пожара.

Пожар на нефтебазе под Ростовом: смотрите видео

Один из очевидцев пожара заявил, что огонь такой сильный, что пожар продлится еще ориентировочно 2 дня. Однако пожарные заливают нефтебазу водой, боясь взрыва бочек.

Пожар под Ростовом: смотрите видео

Как выглядит пожар на российской нефтебазе: смотрите кадры из города

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У россиян после атаки по нефтебазе вспыхнули мощные пожары: смотрите видео

Удар по нефтебазе привел к пожару: смотрите видео

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Кстати, в Главном управлении разведки заявили, что комбинат "Кавказ" горит до сих пор. В разведке объяснили, что нефтебаза работала на вражеский военно-промышленный комплекс и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.