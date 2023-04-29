Горят 4 цистерны с горючим: оккупанты рассказали, сколько дронов атаковали Севастополь

Оккупированный Севастополь утром 29 апреля атаковали беспилотниками. В результате "хлопка" вспыхнул пожар в Казачьей бухте.

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Россией Севастополя Михаил Развожаев рассказал детали "хлопка" в Крыму, пишет 24 Канал. По его словам, Казачью бухту якобы атаковали два беспилотника.

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Также ставленник Кремля в оккупированном Севастополе рассказал, что в результате атаки БПЛА пострадали 4 цистерны с горючим. Он отметил, что огонь локализован.

Что известно о "хлопке" в Севастополе

Утром 29 апреля во временно оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв. "Хлопок" вызвал пожар на нефтебазе в Казачьей бухте, которая оказалась совершенно незащищенной.

Кто именно атаковал нефтебазу в Казачьей бухте – неизвестно. Местные СМИ пишут, что беспилотник якобы подлетел с мыса Фиолент.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением горючего в Севастополь.

Он сообщил, что эти резервы не были привлечены для поставки горючего на автозаправочные станции. Из заявлений оккупантов можно сделать вывод, что "хлопок" посетил военный объект.

Вместе с тем, оккупационные власти признали, что пожар не удастся быстро потушить. Пожару присвоили 4 ранга – самый сложный из всех возможных.

Учитывая, что объем топлива велик, возгорания локализовали очень долго. Полностью пожар планируется потушить ориентировочно до 18:00.

Также следует напомнить, что летом и осенью 2022 года в Казачьей бухте неоднократно раздавались звуки взрывов. Впрочем, оккупанты заявляли о работе ПВО, а также якобы о военных учениях.