Удар по ядру: что удалось поразить на Нефтегорском ГПЗ

На пораженном объекте повреждены две вертикальные колонны стабилизации – основные элементы подготовки сырья. Масштабы повреждений означают срыв технологического цикла и сложное восстановление работы.

Пожар удалось локализовать, но тушение продолжается. Об этом сообщает телеграмм-канал Exilenova+.

Что известно о последствиях атаки?

На объекте в результате удара поражены две вертикальные колонны стабилизации – ключевые аппараты подготовки сырья. Именно в этих установках из нефти или газового конденсата удаляют легкие фракции и доводят продукт до параметров, необходимых для транспортировки.

Повреждение колонн такого типа означает фактический срыв технологического цикла. Это может повлечь ограничение или полную остановку подачи продукции, а также потребует сложного и длительного восстановления. Фактически речь идет об ударе по "ядру" производственной установки.

Пожар локализован, однако тушение продолжается. Об этом свидетельствуют очаги дыма в нетипичных местах, присутствие пожарной техники и следы распыления воды на территории объекта. Кроме того, вероятно, получили повреждения технические колонны и трубопроводы, которые отводят избыточные газы и легкие фракции к факельным установкам для аварийного сжигания. Окончательные масштабы разрушений и последствия для работы объекта пока уточняются.

По сообщениям телеграмм-канала CyberBoroshno, удар по ГПЗ нанесли украинские дальнобойные ударные дроны FP-1.

Напомним, что 21 февраля стало известно, что в Самарской области России ночью был нанесен удар по Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу, что вызвало яркое зарево в небе. Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на две промышленные площадки, отметив, что пострадавших нет. На предприятии могли гореть по меньшей мере 5 резервуаров.

