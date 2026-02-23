Удар по ядру: что удалось поразить на Нефтегорском ГПЗ
- На Нефтегорском ГПЗ повреждены две вертикальные колонны стабилизации, что вызвало срыв технологического цикла и требует сложного восстановления.
- Удар по ГПЗ нанес украинский дальнобойный ударный дрон FP-1, пожар локализован, но тушение продолжается.
На пораженном объекте повреждены две вертикальные колонны стабилизации – основные элементы подготовки сырья. Масштабы повреждений означают срыв технологического цикла и сложное восстановление работы.
Пожар удалось локализовать, но тушение продолжается. Об этом сообщает телеграмм-канал Exilenova+.
Что известно о последствиях атаки?
На объекте в результате удара поражены две вертикальные колонны стабилизации – ключевые аппараты подготовки сырья. Именно в этих установках из нефти или газового конденсата удаляют легкие фракции и доводят продукт до параметров, необходимых для транспортировки.
Повреждение колонн такого типа означает фактический срыв технологического цикла. Это может повлечь ограничение или полную остановку подачи продукции, а также потребует сложного и длительного восстановления. Фактически речь идет об ударе по "ядру" производственной установки.
Пожар локализован, однако тушение продолжается. Об этом свидетельствуют очаги дыма в нетипичных местах, присутствие пожарной техники и следы распыления воды на территории объекта. Кроме того, вероятно, получили повреждения технические колонны и трубопроводы, которые отводят избыточные газы и легкие фракции к факельным установкам для аварийного сжигания. Окончательные масштабы разрушений и последствия для работы объекта пока уточняются.
По сообщениям телеграмм-канала CyberBoroshno, удар по ГПЗ нанесли украинские дальнобойные ударные дроны FP-1.
Напомним, что 21 февраля стало известно, что в Самарской области России ночью был нанесен удар по Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу, что вызвало яркое зарево в небе. Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на две промышленные площадки, отметив, что пострадавших нет. На предприятии могли гореть по меньшей мере 5 резервуаров.
Где еще в России недавно раздавались взрывы?
В ночь на 21 февраля, в Удмуртии был атакован Уоткинский завод, который производит ракеты для "Искандер-М" и "Орешник". По заводу прилетели по меньшей мере 3 дрона, что привело к выбитым стеклам в окружающих зданиях и ограничениям в нескольких аэропортах.
Вечером 20 февраля в Краснодаре и Анапе также раздавались взрывы, под атакой оказались несколько НПЗ. Обломки дронов повредили газовую трубу, вызвали возгорание, уничтожили около 10 автомобилей, выбили стекла и вызвали ранения одного человека.
19 февраля СБУ атаковала нефтебазу "Великолукская" в Псковской области, на месте возник пожар. По причине удара произошла эвакуация работников соседних предприятий. Было зафиксировано четыре взрыва.