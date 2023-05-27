"Хлопковый тур" продолжается: россияне заявили о прилетах на нефтеперерабатывающем заводе в Твери

Ночью 27 мая на нефтепроводе в Псковской области прогремели мощные взрывы. Позже выяснилось, что "хлопок" расцвел не только там. Громко было и на нефтебазе в Тверской области.

Российские пропагандисты традиционно заявили о якобы атаке беспилотников. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

Смотрите также Не только здание МВД: пропагандисты заявили о прилете на территории ТЭЦ в Белгороде

Прилеты на нефтеперерабатывающем заводе

РосСМИ отмечают, что якобы два беспилотника в Тверской области атаковали нефтеперерабатывающую станцию недалеко от села Ерохино, которая обслуживает нефтепровод "Дружба".

Первый БПЛА якобы залетел еще в 03:15. Он врезался в здание маслоцеха. После прогремел мощный взрыв. В результате повреждены крыша и стены здания, выбиты стекла.

Второй беспилотник залетел на станцию уже через полчаса. Он якобы упал на землю и взорвался. Пропагандисты уверяют, что пожар уже погасили работники предприятия. Потерь, как всегда, якобы нет.

Что известно о взрывах в Псковской области

Заметим, что в Псковской области 27 мая было взрывное утро. Якобы два беспилотника "наделали шума".

Губернатор заявил, что повреждено админздание нефтепровода "Транснефти" вблизи поселка Литвиново Невельского района.

Местные жители слышали по меньшей мере два взрыва.

Также известно, что повреждены фасады и стекла трех административных зданий. По официальным данным, пострадавших якобы нет.

Вражеские СМИ пишут, что после атаки первого беспилотника российское МВД ввело план "Крепость". Правда, это совсем не помешало второму дрону долететь и взорваться.