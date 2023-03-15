Возле нефтепровода "Дружба" якобы нашли взрывчатку: оккупанты обвиняют Украину в "диверсии"

Возле нефтепровода "Дружба" в Брянской области якобы обнаружили самодельное взрывное устройство. Оккупанты обвиняют Украину в "диверсии".

Пропагандистские российские СМИ заявляют, что возле нефтепровода беспилотник якобы сбросил взрывчатку. Но, по словам оккупантов, бомба не взорвалась, информирует 24 Канал.

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Оккупанты заявляют о "диверсии"

По словам пропагандистов, взрывчатку якобы сбросили с дрона на нефтеперекачивающей станции "Новозыбковое". Россияне утверждают, что бомба вроде бы не взорвалась, а разбилась о бетонную плиту.

Взрывчатку нашли 14 марта у здания операторской на территории нефтеперекачивающей станции. "Самодельное взрывное устройство" сделали из пластиковой трубы диаметром 5 сантиметров с взрывателем, пластидом и металлическими шариками. Масса взрывчатки, по словам пропагандистов, около 500 граммов.

Оккупанты обвиняют Украину в "диверсии", а в соучастии – сотрудников "Транснефти".

Представитель "Транснефти" прокомментировал "инцидент" и заявил, что организаторы "диверсии могли планировать убить людей". Вместе с тем, по словам оккупантов, станция не повреждена, а саперы "быстро обезвредили взрывное устройство".

"Неизвестные беспилотники" в России