Одной из главных тем стрима с Андреем Пионтковским на 24 канале стала поставка оружия Вооруженным Силам Украины от партнеров с Запада.

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Андрей Пионтковский вместе с Романом Цимбалюком обсудят, в частности, сколько оружия Западу нужно поставить Украине.

Еще одной ключевой темой стрима стал вопрос введения предполагаемого нефтяного и газового эмбарго на российскую нефть. Российский публицист объяснит, что пока мешает Евросоюзу ввести подобные ограничения против России.

Стрим Цымбалюка с Пионтковским начался в эфире 24 канала в 19:30. Его можно посмотреть также на нашем ютуб-канале по ссылке.

Стрим Пионтковского с Цымбалюком: смотрите онлайн видео