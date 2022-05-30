Одним із головних тем стріму з Андрієм Піонтковським на 24 каналі стала поставка зброї Збройним Силам України від партнерів з Заходу.

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Андрій Піонтковський разом із Романом Цимбалюком обговорять, зокрема, скільки зброї Заходу потрібно поставити Україні.

Ще однією ключовою темою стріму стало питання запровадження ймовірного нафтового та газового ембарго на російську нафту. Російський публіцист пояснить, що поки заважає Євросоюзу запровадити такі обмеження проти Росії.

Стрім Цимбалюка з Піонтковським розпочався в ефірі 24 каналу о 19:30. Його можна переглянути також на нашому ютуб-каналі за посиланням.

Стрім Піонтковського з Цимбалюком: дивіться онлайн відео