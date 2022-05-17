Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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За його словами, російський політичний клас і його верхівка усвідомили поразку у війні проти України.

І вони відчайдушними зусиллями намагаються "врятувати обличчя"... Якоюсь мірою політичний клас Росії вже досягнув єдинства у цьому питанні,

– каже Піонтковський.

На його думку, активізувалася західна агентура російських політиків, вони кричать: “Не треба принижувати Росію”.

"І тому якщо завтра Путін помре, це не буде подією. Ви ж пам'ятаєте, що цю "нову лінію" військові почали обережно "промацувати" ще 24 березня після заяви одного з генералів, який сказав, що вони не збиралися бомбардувати міста", – додав публіцист.

Піонтковський відповів, що Путін цьому опирався, в нього півтора місяці була внутрішня боротьба. “Зараз його виступ показує, що він вже не в силах. За нього вболівають лише російські пропагандисти”, – додав він.

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським:



Піонтковський про війну в Україні: останні заяви

"Промова Путіна на 9 травня нагадала останні слова злочинця на міжнародному трибуналі. Він постійно повторював про "вимушені кроки" чи "відвернення війни". Путін в Росії вже не є вирішальною фігурою, вже всі розуміють, що він – політичний труп, який вчинив страшну помилку".

"На засіданні ОДКБ Володимир Путін публічно "проковтнув" вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, і заявив, мовляв, Росії це не загрожує. Схоже, так кремлівський диктатор готується до капітуляції, а це була лише "репетиція". Зараз характер війни йде не на знищення української держави, це "територіальна суперечка" з сусідньою державою. Путін це розуміє. Так само це розуміють усі причетні до його бункера".

Росію, безумовно, чекає поразка у війні проти України. Андрій Піонтковський вважає, що росіяни мають два варіанти, щоб "зіскочити" з війни – кінець путінського режиму або "вибір" миру. Деталі – читайте у статті.

"За всіма військовими оцінками, Україна буде готова піти в контрнаступ десь у другій половині травня. Я вже говорив, що середина травня – це ідеальний час для контрнаступу української армії. Але треба і далі надіятися на дурниці Путіна, бо він вже багато зробив для відродження України і створення єдиного нашого народу".

"Уже зараз без нафтового ембарго усі світові банки та Міжнародний валютний фонд оцінюють падіння російської економіки у 2022 році на 10% – 15 % відсотків. А найболючішим для Росії є навіть не заборона на нафту і газ, а повне обмеження на сучасні технології. Це навіть звичайні цвяхи".

"Захід нарешті позбавився від фантома 15-річного страху перед путінським ядерним шантажем. Водночас Путін зрозумів, що НАТО перевершує Росію на конвенційному рівні".

Відео до теми – Путін уже розуміє, що цілі нездійсненні, – Піонтковський