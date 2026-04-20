В Туапсе экологическая катастрофа: с неба падает нефтяной дождь

В ночь на 20 апреля украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. После удара местные стали жаловаться на ухудшение погодных условий –на них прямо с неба идет дождь из нефти.

Об этом активно пишут в сети. Россияне также распространяют кадры климатического сбоя, их собрал Сергей Стерненко.

Интересно Ослабляют российскую артиллерию, не атакуя ее: Forbes раскрыл секрет стратегии ВСУ

Что известно о нефтяном дожде в Туапсе?

На снятых видео видно, что, в частности, машины покрылись капельками дождя с примесями нефти.

Местные жители жалуются на экологические последствия и загрязнение моря нефтепродуктами. Следы от нефтяного дождя жители буквально разнесли, в частности, по лестничным площадкам.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины (СБС, ССО и ГУР) провели успешную повторную атаку на Туапсинский НПЗ на следующий день после того, как россияне потушили трехдневный пожар от предыдущего удара.

Капельки нефти, осевшие повсюду в Туапсе, а также, очевидно загрязненный воздух, свидетельствуют о серьезных экологических последствиях от пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Кстати, бывший морской пехотинец США Мэттью Сэмпсон отметил эффективность глубоких ударов по российскому тылу.

Какие еще российские НПЗ были под ударом в последнее время?