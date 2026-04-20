В Туапсе экологическая катастрофа: с неба падает нефтяной дождь
- Пожар на НПЗ в Туапсе привел к нефтяному дождю.
- Местные жители жалуются на экологические последствия, в частности, загрязнение машин, лестничных площадок и водоемов нефтепродуктами.
В ночь на 20 апреля украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. После удара местные стали жаловаться на ухудшение погодных условий –на них прямо с неба идет дождь из нефти.
Об этом активно пишут в сети. Россияне также распространяют кадры климатического сбоя, их собрал Сергей Стерненко.
Что известно о нефтяном дожде в Туапсе?
На снятых видео видно, что, в частности, машины покрылись капельками дождя с примесями нефти.
В Туапсе пошел дождь из нефти: смотрите видео
Местные жители жалуются на экологические последствия и загрязнение моря нефтепродуктами. Следы от нефтяного дождя жители буквально разнесли, в частности, по лестничным площадкам.
Последствия нефтяного дождя в Туапсе: смотрите фото из сети
Стоит отметить, что Силы обороны Украины (СБС, ССО и ГУР) провели успешную повторную атаку на Туапсинский НПЗ на следующий день после того, как россияне потушили трехдневный пожар от предыдущего удара.
Нефть загрязнила водоемы в Краснодарском крае России: смотрите видео
Капельки нефти, осевшие повсюду в Туапсе, а также, очевидно загрязненный воздух, свидетельствуют о серьезных экологических последствиях от пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.
Жители фиксируют последствия нефтяного дождя в быту: смотрите видео из сети
Какие еще российские НПЗ были под ударом в последнее время?
В ночь на 18 апреля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие объекты в городах Новокуйбышевске и Сызрани. В результате ударов вспыхнули пожары на предприятиях, принадлежащих "Роснефти" и имеющих значительные мощности по переработке нефти.
Также дроны атаковали Новороссийск, где был поражен нефтяной терминал "Шесхарис". Местные власти сообщили о падении обломков БпЛА на территории двух предприятий.
Кроме этого, ранее удары нанесли по порту компании "Транснефть" в Приморске и нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл" в Кстово, где также возникли пожары. В течение ночи в разных регионах России раздавались взрывы, а иногда фиксировали перебои с электроснабжением.