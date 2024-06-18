Беспилотники ударили по российскому Азову: показываем на карте, где вспыхнул пожар

В результате удара по Ростовской области России вспыхнуло нефтехранилище в Азове. Расположен город в 35 километрах от административного центра Ростова-на-Дону.

Атаковали регион именно беспилотники в ночь на 18 июня. В этом материале 24 Канал показывает, где расположен город Азов и нефтяные терминалы, обстреляны дронами.

Смотрите также Беспилотники атаковали нефтехранилище в Ростовской области, возник масштабный пожар

Удар по нефтяным объектам в Азове

Сам город Азов образует городской округ и является центром Азовского района. По данным на 2021 год, проживает в нем почти 82 тысячи человек. До Ростова-на–Дону, областного центра, около 35 километров.

Где расположен город Азов в Ростовской области: смотрите на карте от Google maps

Журналисты 24 Канала исследовали кадры в сети, сообщения телеграмм-каналов и предполагают, что дроны ударили по району, где расположены такие объекты:

Закрытое акционерное общество "Азовпродукт" – завод, производящий метанол;

Общество с ограниченно ответственностью "ДонТерминал" – хранилище, которое хранит нефть.

Собственно, сначала были сообщения от местных жителей, что горит завод по производству метанола. Очевидно, речь шла о предприятии "Азовпродукт" по адресу: город Азов, Портовый проезд, 3.

Впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев констатировал, что вспыхнули резервуары с нефтепродуктами. На карте видно, что как раз-таки возле ЗАО "Азовпродукт" расположены нефтяные терминалы ООО "ДонТерминал".

Расположение объектов в городе Азове, которые атаковали дроны: смотрите на карте от Google maps

На карте от кремлевского сервиса "Яндекс" можно лучше увидеть расстояние от ЗАО "Азовпродукт" до ООО "ДонТерминал". Следует уточнить, что последний из перечисленных объектов расположен даже немного за пределами Азова – а именно в Кагальницком поселении.



Расположение ЗАО "Азовпродукт" и ООО "ДонТерминал" / Скриншот 24 Канала / Карты российского сервиса "Яндекс"

Смотрите также В результате атаки дронов на Новолипецком металлургическом комбинате есть повреждения, – СМИ

Российские оккупанты заявляли, что на место возгорания в Азове выехали соответствующие службы для ликвидации пламени. По состоянию на 07:00 (18 июня) пожар не удалось потушить. Всего было привлечено более 200 спасателей и почти 30 единиц техники.