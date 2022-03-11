Негодяй Лукашенко уже давно нанес подлый удар в тылы Украины, – Геращенко

По приказу Александра Лукашенко белорусские войска могут начать наступление на Украину уже вечером 11 марта. Однако украинские чиновники уверяют, что на самом деле самопровозглашенный президент Беларуси уже давно нанес подлый удар.

Так считает советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, все украинцы, затаив дыхание, ждут прихода 21 часа вечера.

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Ведь это может быть время, когда Лукашенко объявит вторжение армии диктаторской Беларуси в Украину.

Фактически, сволочь Лукашенко уже давно договорилась с Путиным и выделил территорию Беларуси, чтобы нанести подлый удар Украине в тылу.

– заявил Геращенко.

Советник министра внутренних дел подчеркнул, что Лукашенко еще раньше нанес удар Украине. Речь идет о том, что:

Самолеты, вылетавшие из белорусских аэропортов, бомбили Киевщину, Житомирщину, Черниговскую область, Волынь.

Из Беларуси запускают "Калибры" и "Искандеры", несущие смерть для гражданского населения.

С белорусской территории в Киев и Чернигов отправились колонны вражеских бронемахов.

Кстати, в обед 11 марта российские самолеты вылетели из Дубровицы (Беларусь), зашли на территорию Украины и развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени. А дальше – нанесли огневое поражение по белорусскому селу Копани. Россияне также обстреливали пункты Бухлычи и Верхний Теребеж в Беларуси.

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