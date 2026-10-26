Ракет Patriot, израсходованных на Ближнем Востоке, хватило бы Украине на несколько лет, – Игнат

Ракет, израсходованных на Ближнем Востоке для системы Patriot, Украине хватило бы на несколько лет боевой работы. Украинские военные смогли изменить тактику применения этих систем и существенно сократить расход перехватчиков.

Об этом в подкасте "РБК-Украина" "ЦЕ БАЗА" заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Что рассказал Игнат о расходе ракет для Patriot

Украинские военные за время полномасштабного вторжения существенно изменили подходы к использованию американских комплексов ПВО. Вооруженные силы научились применять вооружение в различных тактических ситуациях и рационально расходовать противоракеты.

Украинская тактика предусматривает отказ от размещения комплексов исключительно на стационарных позициях. Воздушные силы начали применять Patriot для засад с быстрой сменой дислокации, как это произошло во время операции в Брянской области.

Например, можно использовать Patriot не как стационарный комплекс, как американцы держат его на аэродромах или базах, а сделать его, условно говоря, "блуждающим": устроить засаду, сбить пять самолетов и вернуться невредимым,

– пояснил Игнат.

Еще одно существенное отличие заключается в экономии боеприпасов. Украинские расчеты научились направлять одну ракету против одной вражеской цели, переведя управление в нужный режим.

Напротив, во время операций на Ближнем Востоке из-за отсутствия аналогичного боевого опыта система в автоматическом режиме могла выпускать весь пакет ракет. В отдельных случаях по одной цели осуществляли до восьми запусков подряд.

Из-за отсутствия такого опыта они могли по одному "Шахеду" или одной баллистической ракете выпустить сразу весь пакет противоракет из пусковой установки,

– добавил Игнат.

Количества перехватчиков, израсходованного на Ближнем Востоке, Украине хватило бы на длительный период активной обороны. Именно эти масштабные расходы привели к нынешнему дефициту боеприпасов.

Поэтому мы и оказались сейчас в том кризисе, в котором находимся, ведь того, что было потрачено на Ближнем Востоке, нам хватило бы еще на несколько лет боевой работы системами Patriot,

– подытожил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил о прогрессе в вопросе предоставления Украине ракет для систем "Пэтриот". В то же время он подчеркнул, что этот процесс происходит медленнее, чем летят российские ракеты.