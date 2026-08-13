Россия запускает вдвое больше баллистики, – Зеленский о дефиците ракет-перехватчиков

Для перехвата российских баллистических ракет в 2026 году у Украины меньше ракет, чем в прошлом году. В то же время Россия запускает в два раза больше таких средств воздушного нападения.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил ситуацию с дефицитом вооружения в интервью CNN.

Есть ли у Украины чем сбивать баллистические ракеты?

Журналист спросил Владимира Зеленского, исчерпала ли Украина запасы ракет-перехватчиков. Он ответил, что в этом году их у нас в 2,5 раза меньше, чем было в 2025 году.

В то же время Россия, по словам президента, почти вдвое увеличила количество баллистических ракет, что она запускает за месяц.

Украина оплачивает США ракеты-перехватчики в полном объеме, однако ранее наработанные механизмы сейчас не работают, заявил Зеленский. Поэтому он ищет возможности получать необходимое вооружение от партнеров.

У меня есть пакет от США, а также мои личные договоренности. Ни то, ни другое больше не работает. Это мои личные переговоры, встречи и телефонные звонки каждый день – со всеми я пытаюсь обменять что-то на ракеты,

– пояснил глава государства.

По словам Владимира Зеленского, в настоящее время Украина располагает лишь 1% от запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot, имеющихся у США. Продажа 5% американского запаса помогла бы стране пережить зиму и спасти жизни людей. А поставка 10% позволила бы, как утверждает президент, уничтожить все российские баллистические ракеты.