В России снова неспокойно. Один из регионов находится под атакой неизвестных дронов, как это иногда бывает в России.

В России 20 февраля неизвестные дроны атакуют Славянск-на-Кубани. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В России было громко

Российские телеграмм-каналы пишут о том, что местные жители Славянска-на-Кубани сообщили о взрывах там. В России заявляют о работе противовоздушной обороны, однако эти заявления являются традиционными для российской пропаганды.

Местные сообщали по меньшей мере о трех взрывах. Также сообщили о работе ПВО в Приморско-Ахтарском районе.

Россияне традиционно делятся кадрами с места происшествия. Они активно комментируют взрывы, которые слышат над своими городами.

В России атака дронов: смотрите видео

В этом регионе объявили об угрозе для нефтеперерабатывающих заводов. В частности, для Ильского НПЗ и для Афипского НПЗ. Нефтеперерабатывающая промышленность в последнее время становится целями для дронов, которые атакуют Россию.