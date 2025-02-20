У Росії 20 лютого невідомі дрони атакують Слов'янськ-на-Кубані. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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У Росії було гучно

Російські телеграм-канали пишуть про те, що місцеві жителі Слов'янська-на-Кубані повідомили про вибухи там. У Росії заявляють про роботу протиповітряної оборони, проте ці заяви є традиційними для російської пропаганди.

Місцеві повідомляли щонайменше про три вибухи. Також повідомили про роботу ППО в Приморсько-Ахтарськоу районі.

Росіяни традиційно діляться кадрами із місця події. Вони активно коментують вибухи, які чують над своїми містами.

У Росії атака дронів: дивіться відео

У цьому регіоні оголосили про загрозу для нафтопереробних заводів. Зокрема, для Ільського НПЗ та для Афіпського НПЗ. Нафтопереробна промисловість останнім часом стає цілями для дронів, які атакують Росію.